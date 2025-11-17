ZDF zieht den Stecker: Diese 5 Sender werden am 18. November abgeschaltet

Das ZDF schaltet im November mehrere Sender ab, um Kosten zu sparen.

Das ZDF schaltet die SD-Versionen von gleich fünf Sendern ab. Konkret wird es aber erst am 18. November 2025. Im Anschluss gibt es die Sender ZDF, ZDFinfo, ZDFneo, 3Sat und KiKA nur noch im HD-Format.

ZDF verabschiedet sich von der SD-Technik

Als Grund für dieses Vorhaben nennt das ZDF rückläufige Nutzerzahlen. Da inzwischen fast jeder Fernseher, selbst die günstigen Modelle, HD-Auflösung garantiert, gebe es einfach keinen Bedarf mehr für die veraltete SD-Technik.

In der offiziellen Pressemitteilung zur Abschaltung heißt außerdem, dass das ZDF auf diese Weise Kosten einsparen kann. Damit kommt der Sender „der berechtigten Erwartung an einen wirtschaftlichen und sparsamen Umgang mit den Rundfunkbeiträgen nach.“

Tatsächlich fordern die öffentlich-rechtlichen Sender bereits seit einiger Zeit eine Erhöhung des Rundfunkbeitrags. Da die Politik diesem Wunsch aber bisher nicht nachgekommen ist, sind nun Sparmaßnahmen angesagt.

Wer also zu Hause noch einen echten Oldtimer als Fernseher zu stehen hat, der sollte spätestens jetzt über ein Upgrade nachdenken. Vorausgesetzt, er oder sie will auch weiterhin ZDF und Co. sehen.

Auch Vodafone-Kunden sind davon betroffen

Übrigens modernisiert nicht nur das ZDF, sondern auch Internetanbieter Vodafone. Das Telekommunikationsunternehmen will am selben Tag ebenfalls auf HD umstellen. Dazu schreibt das Unternehmen in einer Ankündigung:

Fernsehen in HD bedeutet für Zuschauer eine deutlich höhere Bildqualität im Vergleich zu SD, also schärfere Bilder und mehr Farbbrillanz. Die Umstellung erfolgt am 18. November 2025 – dem gleichen Tag, an dem das ZDF die Verbreitung seiner Sender per Satellit in SD-Qualität einstellt.

Das betrifft Das Erste sowie regionale Sender, darunter BR, HR, NDR, MDR, rbb, SR, SWR und WDR. Betroffene Vodafone-Kunden erfahren mehr dazu in diesem Artikel von unserem Kollegen Gregor Elsholz. Wichtig: Wer bereits HD-fähige Empfangsgeräte besitzt, der kann sich entspannt zurücklehnen.