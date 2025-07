Zensur bei Netflix, Disney+ und Amazon: Diese 7 Serien könnt ihr nicht mehr vollständig sehen

2 / 9

Anzeige

Family Guy kennt sich mit Aufregern und Skandalen aus – die Cartoon-Serie von Macher Seth MacFarlane hat in ihrer langen Geschichte schon einigen Menschen vor den Kopf gestoßen. Mit der Folge Die Leihmutter (im Original: Partial Terms of Endearment) wagte sich die Serie allerdings auf ein besonders in den USA zu kontrovers diskutiertes Terrain.

Die 21. Folge der 8. Staffel dreht sich um das Thema Abtreibung, das in gewohnter Family-Guy-Manier nicht besonders zimperlich besprochen wird. Die Folge wurde in den USA niemals im Fernsehen ausgestrahlt und auf Disney+ ist sie auch in Deutschland bis heute nicht verfügbar.