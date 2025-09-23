„Ziemlich seelenzerstörend“: Darum macht Harry-Potter-Star Emma Watson keine Filme mehr

Emma Watson verrät, warum sie keine Filme mehr macht.

In ihrer Rolle als Hermine Granger wurde sie in den Harry-Potter-Filmen zum Weltstar: Emma Watson. Seit 2019 nimmt sich die britische Schauspielerin allerdings eine Auszeit. Nun hat die junge Frau in einem neuen Interview verraten, was sie am wenigsten an Hollywood vermisst und warum sie auch in absehbarer Zukunft keine Filme machen wird.

Emma Watson hat keine Lust mehr auf Stress

Schon Ende 2023 hat Emma Watson in einem Interview mit der Vogue klargemacht, dass sie es nicht bereut, die Traumfabrik hinter sich gelassen zu haben. Eine Entscheidung, zu der sie zwei Jahre später immer noch steht. So sprach sie mit Hollywood Authentic über ihr derzeitiges Leben, neue Projekte und die Frage, ob sie das Filmemachen vermisst. Ihre Antwort:

Ich vermisse es nicht, Filme zu verkaufen. Ich fand das ziemlich niederschmetternd. Aber ich vermisse es sehr, meine Fähigkeiten einzusetzen, und ich vermisse die Kunst sehr. Ich habe nur festgestellt, dass ich so wenig von dem machen konnte, was mir wirklich Spaß gemacht hat. (Quelle: Hollywood Authentic

Anders formuliert: Watson vermisst zwar die Schauspielerei, aber nicht den Medienrummel drumherum und vor allem die Vermarktung von einem fertigen Film, den sie als „ziemlich seelenzerstörend“ beschreibt. Das ist nachvollziehbar, da große Produktionen wie die Harry-Potter-Reihe Werbekampagnen auffahren, in denen die Darsteller innerhalb kürzester Zeit durch die ganze Welt reisen müssen, um sich einer Armada an Reportern und Fans zu stellen.

Sie betont in dem Interview vor allem, dass sie glücklich darüber ist, dass dieser enorme Druck kein Teil ihres Lebens mehr ist. Selbst ein kleines Theaterstück, das sie mit Freunden aufführte, empfand sie als stressig. Gleichzeitig betont sie aber auch, dass sie dankbar für das Leben ist, das ihr die Schauspielerei ermöglicht hat.

In gewisser Weise habe ich mit der Schauspielerei wirklich im Lotto gewonnen. (Quelle: Hollywood Authentic

Macht Emma Watson bald wieder Filme?

Abschließend spricht sie auch über ein neues Projekt, an dem sie aktuell arbeitet. Sie verrät aber bewusst nicht, worum es sich dabei genau handelt, damit keine falschen Erwartungen entstehen. Dass es sich dabei um einen neuen Film oder eine Serie handelt, darf allerdings bezweifelt werden.

Offiziell ist Emma Watson das letzte Mal als Schauspielerin 2019 in Erscheinung getreten, und zwar in dem Drama Little Women. 2022 folgte dann noch ein Interview-Part im Fernsehspecial von Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts.