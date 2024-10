Zum Ärger von Amazon: Neuer Netflix-Film dominiert Streaming-Charts

Der Netflix-Film Don't Move erfreut sich großer Beliebtheit in der deutschen Streaming-Landschaft. Da muss auch Amazon den Kürzeren ziehen. Den offiziellen Trailer zum Netflix-Hit seht ihr oben.

Netflix-Hit: Don't Move erobert Streaming-Charts

Am 25. Oktober ist der Horror-Thriller Don't Move auf Netflix gestartet. Dank einer ungewöhnlichen Prämisse konnte sich der Film in Windeseile an die Spitze der deutschen Streaming-Charts setzen. Da haben selbst große Amazon-Prime-Blockbuster wie Der Super Mario Bros. Film oder der Action-Streifen Canary Black keine Chance (Quelle: JustWatch).

Don't Move handelt von einer Frau, die einem Serienmörder entkommen muss. Der besondere Clou: Ihr wurde ein lähmendes Gift verabreicht, weshalb ihr Körper immer mehr versagt und sie sich bald nicht mehr bewegen kann. Für ein genaueres Bild haben wir euch den Trailer zum Film ganz oben eingebunden.

Produziert wurde der Horror-Thriller von Kult-Regisseur Sam Raimi, der auch schon verantwortlich für die „Tanz der Teufel“-Filme und die erste Spider-Man-Trilogie mit Tobey Maguire war.

Iris (Kelsey Chow) muss einem Killer entkommen, bevor ihr Körper versagt. (© Netflix)

Netflix-Film spaltet Kritiker und Publikum

Bei Kritikern kommt Don't Move ziemlich gut an. 73 Prozent aller Reviews fallen positiv aus. Die Presse beschreibt den Netflix-Hit als einen wirkungsvollen Thriller, der gekonnt mit der Angst, sich nicht bewegen zu können, spielt. Allerdings nimmt es der Film wohl mit der Logik nicht allzu genau. Oder wie indieWire es im Fazit formuliert:

Dies ist die Art von Film, in der sich niemand wie ein echter Mensch verhält, und es ist auch die Art von Film, in der man das nicht möchte. (Quelle: indieWire

Beim Publikum ist Don't Move zwar ohne Frage beliebt, aber die Kritiken fallen verhältnismäßig schwach aus. Nur 43 Prozent aller Zuschauer würden den Thriller derzeit weiterempfehlen (Quelle: Rotten Tomatoes).

