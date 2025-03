Zum Ärger von Disney: Neuer Animationsfilm knackt 2-Milliarden-Marke

Der chinesische Animationsfilm Ne Zha 2 hat Filmgeschichte geschrieben und lässt damit sogar Avengers: Endgame und Star Wars: Das Erwachen der Macht hinter sich.

Update vom 05. März 2025: Der Animationsfilm Ne Zha 2 hat geschafft, was bisher noch keinem animierten Film von Disney, Pixar oder Universal gelungen ist – er hat die magische Grenze von 2 Milliarden US-Dollar Umsatz geknackt. Damit ist Ne Zha 2 nicht nur einer der erfolgreichsten Filme aller Zeiten, sondern auch der erste Animationsfilm, der diese Hürde erfolgreich gemeistert hat (Quelle: DiscussingFilm auf X).

Ursprünglicher Artikel vom 10. Februar 2025:

Ne Zha 2 ist der erste Milliarden-Hit 2025

Am Wochenende gab es eine Erschütterung der Macht. Der chinesische Animationsfilm Ne Zha 2 hat innerhalb von 11 Tagen mehr als 936 Millionen US-Dollar eingespielt – ein Rekord, den zuvor Star Wars: Das Erwachen der Macht für sich beanspruchte. Der große Unterschied: Episode 7 hat dafür 165 Tage gebraucht. Und damit nicht genug! Ne Zha 2 ist darüber hinaus der erste Film überhaupt, der nur mit einem einzigen Land (China) die Milliarden-Marke knacken konnte (Quelle: Catsuka auf X).

Das aktuelle Einspielergebnis von Ne Zha 2 beläuft sich auf über 1,1 Milliarden US-Dollar und noch ist kein Ende in Sicht. Damit ist der Animationsfilm nicht nur der erfolgreichste Film des Jahres, sondern auch der erfolgreichste chinesische Film und der erfolgreichste nicht-englischsprachige Film unserer Zeit (Quelle: Variety). So erfolgreich war nicht einmal Avengers: Endgame in China.

Hier könnt ihr euch den offiziellen Trailer zu Ne Zha 2 ansehen:

Ne Zha 2 International Trailer

Erhält Ne Zha 2 einen deutschen Kinostart?

Ne Zha 2 und sein direkter Vorgänger Ne Zha (2019) basieren auf einem chinesischen Roman (Fengshen Yanyi) aus dem 16. Jahrhundert und erzählen ein großes Epos von Göttern, Königen und einem auserwählten Jungen. Für ein besseres Bild haben wir euch den offiziellen Trailer ganz oben eingebunden.

Obwohl schon der erste Film ein großer Erfolg in der asiatischen Welt war, ist Ne Zha nie offiziell in Deutschland erschienen. Interessierte Filmfans können sich den Fantasy-Film aber auch über unser Amazon bestellen – hierbei handelt es sich um eine englische Version.

Insofern ist es auch nicht verwunderlich, dass Ne Zha 2 bisher keinen deutschen Kinostart hat. Gemessen am immensen Erfolg des Films könnte sich das aber noch im Verlaufe des Jahres ändern. Manch ein Kino oder Publisher zeigt gerne asiatische Filme in Sondervorstellungen. Filmfans sollten also die Augen offen halten.

