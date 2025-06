Zum „Kennerspiel des Jahres 2025“ nominiert: Ich will es immer und immer wieder spielen

Für Fans von kleinen Kartenspielen: Manchmal sind es die kleinen Kartenspiele, die trotz ihrer äußerlichen Erscheinung eine Menge Inhalt und Finesse mit sich bringen. So ist es auch bei „Faraway“, denn je mehr Partien ihr spielt, umso taktischer agiert ihr. Und da die Verpackung wirklich nicht viel Platz wegnimmt, lässt sich das Kartenspiel prima mitnehmen.

Für Taktik-Fans und Vorausplaner: Schon die erste Karte, die ihr ausspielt, kann essenziell für euren Sieg oder eure Niederlage sein. Umso leichter fällt euch das Spiel, je besser ihr euch mit den Karten und den verschiedenen Effekten auskennt. Wenn ihr also von Anfang an gerne eine Strategie mit den euch zur Verfügung stehenden Karten auf die Beine stellt, kommt ihr voll auf eure Kosten.

Strategie ist Trumpf: Wenn ihr es aber eigentlich viel lieber mögt, einfach drauf loszuspielen, dürftet ihr mit „Faraway“ nicht so viel Spaß haben. Spielt ihr nämlich nach Belieben eure Handkarten aus, kommen am Ende sehr wahrscheinlich eher weniger Punkte dabei herum, was auf den Spielspaß drückt.