Zurück an der Spitze: Diese Serie auf Disney+ lässt die Konkurrenz hinter sich

An dieser Serie auf Disney+ führt aktuell kein Weg vorbei.

Die Krimiserie High Potential ist seit kurzer Zeit wieder zurück auf Disney+ und obwohl von der zweiten Staffel bisher nur zwei Folgen erschienen sind, dominiert die Serie mit Kaitlin Olson bereits die hauseigenen Streaming-Charts.

High Potential dominiert die Streaming-Charts

Eine hochintelligente Putzkraft löst in Mordfälle in Los Angeles. Das ungewöhnliche Konzept von Produzent Drew Goddard (Daredevil) hat offenbar einen Nerv bei Serienfans getroffen. Denn wirft man aktuell einen Blick auf die Streaming-Charts bei Disney+, dann wird man feststellen, dass die Krimiserie sogar große Filme wie Pixars Elio, Hulus Chad Powers und Marvels Dauerbrenner Thunderbolts auf die hinteren Plätze verweist.

Hier könnt ihr euch den offiziellen Trailer zu High Potential ansehen:

Aber nicht nur die User lieben die ungewöhnliche Krimie-Serie, auch bei der internationalen Presse schneidet High Potential herausragend gut ab. So bewerten derzeit 96 Prozent aller Kritiker die Serie auf Disney+ positiv (Quelle: Rotten Tomatoes). So schreibt die renommierte Times:

Es ist die Vertrautheit des Formats, die hier die Grundlage für den Erfolg bildet. Dazu kommt noch der bissige und gut getimte Humor … und selbst die gelegentlich vorhersehbaren Handlungsstränge können der Serie verziehen werden. (Quelle: The Times

Neue Folgen von High Potential erscheinen immer dienstags auf Disney+. Wer allerdings alles in einem Rutsch schauen möchte, muss sich noch eine Weile gedulden. Die zweite Staffel ist auf 18 Folgen ausgelegt. Binge-Watching ist also erst 2026 möglich.

Unser Kollege Felix Gräber ist ebenfalls Fan der Serie:

Endlich Nachschub – aber Disney+ treibt mich in den Wahnsinn High Potential macht mir einfach Spaß. All die Vorteile von Monk, ohne den in meinen Augen überzeichneten Hauptcharakter, der mir immer zu sehr auf die Nerven ging. High Potential zeigt Hochbegabung von einer erfrischend neuen Seite, wenn Protagonistin Morgan als quasi-alleinerziehende Mutter von einem Job zum nächsten springt, weil ihre Intelligenz und ihr Besserwissertum es ihr einfach nicht erlauben, den Mund zu halten, wenn es darauf ankommt. Das gemischt mit charmantem Familienchaos und einer soliden, wenn auch nicht ungewöhnlich einfallsreichen Krimiserie ergibt für mich ein Gesamtpaket, bei dem ich immer wieder gern einschalte. Allerdings werde ich mit Staffel 2 noch eine Weile warten. High Potential hat vor allem hohes Binge-Potenzial. Disney verdirbt mir die Vorfreude mit der wöchentlichen Veröffentlichung daher etwas. Da kann natürlich High Potential selbst absolut nichts für. Und noch etwas sei angemerkt: Ich habe selten eine so spaßige Hollywood-Adaption gesehen, dass ich direkt in Versuchung geraten bin, mir das französische Original auf die Watchlist zu schmeißen. In diesem Fall habe ich genau das getan – und bin auch auf HIP: Ermittlerin mit Mords-IQ richtig gespannt! Felix Gräber

