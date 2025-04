Zwei angebliche Rockstar-Mitarbeiter erzählen von GTA 6 – und es klingt unglaublich

Die Gaming-Welt wartet weiterhin auf Neuigkeiten zu Grand Theft Auto 6. Kurz hintereinander melden sich jetzt zwei angebliche Mitarbeiter von Rockstar, die Details zum Spiel verraten. Sind die Infos zu schön, um wahr zu sein?

Info-Flut zu GTA 6: Das sagen die Leaker

Seit dem ersten Trailer für Grand Theft Auto 6 sind mehr als 500 Tage vergangen und Entwickler Rockstar hält weiter Funkstille. Im Subreddit zum Open-World-Hit sind jetzt allerdings zwei Berichte von angeblichen ehemaligen Mitarbeitern aufgetaucht, die behaupten, GTA 6 gesehen zu haben. Ob das auch stimmt, ist eine ganz andere Frage.

Der erste Erfahrungsbericht stammt von Reddit-Nutzer Breadfruitlcy5141. Laut eigener Aussage hat er für weniger als ein Jahr an GTA 6 gearbeitet. Seine Informationen drehen sich vor allem um die NPCs im Open-World-Hit. Die Menge und das Aussehen der Bewohner von Vice City sollen dynamisch an Tageszeit oder Wochentag angepasst sein. So seien am Wochenende mehr NPCs am Strand unterwegs als an einem Montag (Quelle: Reddit).

GTA 6 soll noch viel realistischer werden

Zusätzlich gibt es noch ein weiteres angebliches Leak zu GTA 6. Reddit-Nutzer DocumentOk2072 behauptet, er hätte im vergangenen Jahr in der Qualitätssicherung bei Rockstar Games gearbeitet. Sein Bericht geht wesentlich mehr in die Tiefe.

Das soll GTA 6 alles bieten:

Abseits von Vicy City soll es weitläufige Landschaften mit Sümpfen und merkwürdigen NPCs geben. Die Welt soll sich anfühlen, als würden wirklich Leute dort leben.

NPCs sollen sich an Spieler erinnern können, etwa wenn ihr ihnen etwas stehlt oder in der Öffentlichkeit Ärger macht.

Autofahren soll sich realistischer als in GTA 5 anfühlen, mit mehr Anpassungsmöglichkeiten beim Tuning.

Schießereien sollen sich realistischer anfühlen, vor allem in Bezug auf Reaktionen von NPCs.

Die Story soll einen ernsteren Ton haben, ähnlich zu GTA 4.

Spielercharaktere sollen realistischen Schaden an einzelnen Gliedmaßen nehmen können, etwa durch Fallschaden oder Schießereien. Das soll ich wiederum auf das Gameplay auswirken.

Die Polizei soll den Spieler anhalten und auf Alkohol oder Drogen testen können. Der Spieler soll wiederum Gegenstände im Auto verstecken können, bevor er kontrolliert wird.

Es soll zahlreiche Aktivitäten in der offenen Welt geben, darunter Golf, Bowling, Tischtennis, Tennis, Casinos, Musikfestivals und mehr.

Der Story-Modus von GTA 6 soll zwischen September und November erscheinen. Der Online-Modus soll später folgen.

In der Vergangenheit gab es auch potenzielle Entdeckungen und Leaks zum neuen Wanted-System und der Zerstörung in GTA 6.

GTA 6: Ist den Leaks zu trauen?

Gerade DocumentOk2072 ist auf seinem Reddit-Account gar nicht mehr zu bremsen und verrät immer mehr angebliche Infos zu GTA 6. Allerdings gibt es gute Gründe, an der Echtheit des Leaks zu zweifeln.

Der Bericht auf Reddit lässt darauf schließen, dass DocumentOk2072 ziemlich umfangreichen Zugriff auf das Spiel hatte und frei erkunden durfte. Skeptische Reddit-Nutzer merken an, dass es in der Qualitätssicherung eher darum geht, kleine Szenen oder Momente auf Fehler zu überprüfen (Quelle: Reddit).

Dazu kommt dann noch, dass ein echter Entwickler bei Rockstar (selbst wenn er jetzt nicht mehr dort arbeitet), seine komplette Karriere und rechtliche Konsequenzen riskieren würde, nur um ein paar Informationen an Fans auf Reddit weiterzugeben. Gewissheit gibt es wohl erst, wenn Rockstar selbst mehr Informationen zum Spiel verrät.

