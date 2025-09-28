Zwillingsfilme in Hollywood: Wenn Geschichten doppelt erzählt werden

„Zwillingsfilme“ oder „Twin Films“ sind 2 Filme, die sich stark in der Handlung, bei der Prämisse oder in anderen Belangen ähneln, also einen unfreiwilligen Zwilling haben. Wenn die Filme dazu noch fast zeitgleich veröffentlicht werden, somit also auch zur selben Zeit in Entwicklung waren, spricht man von diesem Phänomen. Wir zeigen euch hier 11 Beispiele, bei denen man nicht sagen kann, ob dreiste Kopie oder einfach nur Zufall.
Dieses Phänomen ist aber kein neues: Schon 1939 gab es mit „Jezebel – Die boshafte Lady“ einen Zwillingsfilm zu „Vom Winde verweht“. Zwillingsfilme können aus den verschiedensten Gründen entstehen. Hin und wieder ist es einfach Zufall. In vielen Fällen entstehen sie aber durch äußere Einflussfaktoren: Wenn ein bestimmtes Thema gerade einen Hype erfährt, versuchen verschiedene Filmstudios dazu einen passenden Film abzuliefern.
Darüber hinaus gibt es aber auch ein Thema, worüber Filmstudios nie offiziell reden würden: Industriespionage! Darunter müsst ihr euch jetzt aber nicht den schwarz gekleideten Spion vorstellen, der über die Wände des Studios klettert. Konkurrenzspionage funktioniert teilweise weit einfacher und manchmal sogar nicht mal böswillig. So können abgeworbene Mitarbeiter eine Blockbuster-Idee eines anderen Filmstudios kennen – wenn diese vielversprechend ist, entsteht schnell ein weiterer Zwillingsfilm.
Deep Impact
In dem Katastrophenfilm „Deep Impact“ (1998) geht es um einen Himmelskörper, der im Begriff ist, auf die Erde zu stürzen und die Existenz der gesamten Menschheit bedroht. In einem letzten Versuch, die Erde vor ihrem Schicksal zu bewahren, opfert sich ein Astronaut, um den Asteroiden zu sprengen. Auch wenn „Deep Impact“ durchaus erfolgreich war, ...
Armageddon
... war der im gleichen Jahr erschienene „Armageddon – Das jüngste Gericht“ mit einer sehr ähnlichen Geschichte noch erfolgreicher.
The 13th Floor
1999 kam mit „The 13th Floor – Bist du was du denkst?“ ein düsterer Science-Fiction-Film in die Kinos, der sich um eine fast perfekt nachgebaute virtuelle Realität dreht.Im Spiel zwischen realer und computergenerierter Welt beginnen nicht nur die Figuren, sondern auch die Zuschauer an ihrer Existenz zu zweifeln. Aber die meisten werden bei dieser Beschreibung wohl sofort ...
Matrix
... an den Kinohit „Matrix“ der Wachowski-Geschwister gedacht haben.
Antz
„Antz“ gehört mit „Toy Story“ zu den ersten computeranimierten Spielfilmen. Der Film führt die Zuschauer in die Welt der Insekten. Die Hauptfigur ist eine Ameise, die Schwierigkeiten hat, ihren Platz in der Ameisenkolonie zu finden. Noch komplizierter wird es, weil seine einzige Verbindung zur Kolonie ein Mitglied des Königshauses ist. Ein weiteres Problem von „Antz“ ist, ...
Das große Krabbeln
... dass Pixars heiß erwarteter Hit „Das große Krabbeln“ nur wenig später in die Kinos kam. Häufig wird dieses Twin-Film-Duo mit der unschönen Trennung zwischen dem Vorstandsvorsitzenden Jeffrey Katzenberg von Disney in Verbindung gebracht. Er gründete daraufhin DreamWorks SKG und wurde später Vorsitzender der DreamWorks Animation.
Große Haie – Kleine Fische
Auch das nächste Pärchen zeigt die Konkurrenz zwischen DreamWorks und Disney-Pixar: „Große Haie – Kleine Fische“. Der Animationsfilm führt uns in die Tiefen des Meeres und erzählt die Geschichte eines Fisches mit einem großen Problem. Auch der friedfertige, vegetarische Hai darf nicht fehlen. Denn alle wissen ja: ‚Fische sind Freunde, kein Futter!‘, aber ...
Findet Nemo
...Dieses Zitat stammt natürlich aus ‚Findet Nemo‘, der im Vorjahr veröffentlicht wurde.
Shriek – Schrei, wenn du weißt, was ich letzten Freitag, den 13. getan habe
Wahrscheinlich kennt jeder noch diese Slapstick gefüllte Horrorkomödie aus dem Jahr 2000, bei der die Macher hemmungslos Teenie-Horrorfilme, Slasher-Streifen und Serien der Neunziger aufs Korn genommen haben. Unter anderem „Freitag der 13.“, „Halloween“, „Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast“, „Dawson's Creek“, „Baywatch“, „Titanic“ und vor allem der Gruselfilm „Scream – Schrei!“. Sein eingängiger Titel? „Shriek – Schrei, wenn du weißt, was ich letzten Freitag, den 13. getan habe“. Ach nee, ...
Scary Movie
... ich meinte „Scary Movie“.
Freunde mit gewissen Vorzügen
Ende der 2000er wurde der Begriff ‚Friends with benefits‘ – also ‚Freunde mit gewissen Vorzügen‘ – immer geläufiger. Allgemein ging der Trend zum sogenannten ‚Mingle‘: feste Beziehungen galten als altbacken, Freundschaften sollten auch ohne Liebesgedusel im Bett funktionieren. Für die Leinwand kombinierte man einfach zwei Superstars und zeigte in einer drolligen Romcom die Höhen und Tiefen dieser lockeren Beziehung – so geschehen 2011 in „Freunde mit gewissen Vorzügen“ und …
Freundschaft Plus
… schon etwas früher im selben Jahr mit ‚Freundschaft Plus‘.
White House Down
So makaber es klingen mag: Die Angst vor Terrorangriffen in den USA wird seit 2001 oft für Filme genutzt. Natürlich sind das Weiße Haus und der Präsident der USA ein ein ideales Ziel für diese Angst. Genau um einen solchen Angriff und einem Protagonisten, der sein Leben für den US-Präsidenten riskieren würde, geht es im 2013 erschienenen Kinoflop „White Hose Down“. Doch dasselbe Thema ...
Olympus Has Fallen – Die Welt in Gefahr
... wurde erst wenige Monate zuvor in „Olympus has fallen“ durchgekaut.
Kalifornia
Der Serienmörder Charles Starkweather, der mit seiner Freundin auf eine Mordtour ging, hat viele Filme inspiriert. Auch der 1993 erschienene Film ‚Kalifornia‘ zeigt deutliche Parallelen: Ein Paar reist durch die USA und tötet dabei wahllos Menschen. Der Cast besteht aus hochkarätigen Darstellern, die Freundin des Mörders wird von Juliette Lewis gespielt, genau wie …
Natural Born Killers
... in Quentin Tarantinos „Natural Born Killers“, der ein Jahr später erschien und das Thema auf schwarzhumorige Weise behandelt.
Red Planet
1996 landete die NASA mit dem „Mars Pathfinder“ erfolgreich den ersten Mars-Rover auf dem Mars. Mit dem Jahrtausendwechsel war der Hype um unseren Nachbarplaneten groß und so erschien 2000 der Science-Fiction-Film „Red Planet“ in den Kinos und floppte hart. Der Film spielt in den 2020er Jahren und zeigt den ersten bemannten Flug zum Mars mit dem Raumschiff ‚Mars One‘. Dasselbe passiert …
Mission to Mars
… auch in „Mission to Mars“, der wenige Monate zuvor in die Kinos kam und ebenfalls keine überzeugenden Einspielergebnisse erzielte.
Könige der Wellen
Niedliche, computeranimierte Pinguine, die Dinge tun, die Pinguine normalerweise nicht tun? Check. Eine Reihe hochkarätiger Stars, die im englischen Original den Tieren ihre Stimme leihen? Check. Alles in einem dokumentarisch angehauchten Stil, der gleichzeitig für den Twist sorgt? Check. Das muss doch der 2007 veröffentlichte „Könige der Wellen“ sein …
Happy Feet
... oder doch eher „Happy Feet“, der schon 2006 erschien?