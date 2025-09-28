Zwillingsfilme in Hollywood: Wenn Geschichten doppelt erzählt werden

„Jezebel – die boshafte Lady“ gehört zu einem der ältesten Beispiele für Zwillingsfilme.© IMAGO / Warner Bros, United Archives / Bearbeitung GIGA 1 / 21

„Zwillingsfilme“ oder „Twin Films“ sind 2 Filme, die sich stark in der Handlung, bei der Prämisse oder in anderen Belangen ähneln, also einen unfreiwilligen Zwilling haben. Wenn die Filme dazu noch fast zeitgleich veröffentlicht werden, somit also auch zur selben Zeit in Entwicklung waren, spricht man von diesem Phänomen. Wir zeigen euch hier 11 Beispiele, bei denen man nicht sagen kann, ob dreiste Kopie oder einfach nur Zufall.

Dieses Phänomen ist aber kein neues: Schon 1939 gab es mit „Jezebel – Die boshafte Lady“ einen Zwillingsfilm zu „Vom Winde verweht“. Zwillingsfilme können aus den verschiedensten Gründen entstehen. Hin und wieder ist es einfach Zufall. In vielen Fällen entstehen sie aber durch äußere Einflussfaktoren: Wenn ein bestimmtes Thema gerade einen Hype erfährt, versuchen verschiedene Filmstudios dazu einen passenden Film abzuliefern.

Darüber hinaus gibt es aber auch ein Thema, worüber Filmstudios nie offiziell reden würden: Industriespionage! Darunter müsst ihr euch jetzt aber nicht den schwarz gekleideten Spion vorstellen, der über die Wände des Studios klettert. Konkurrenzspionage funktioniert teilweise weit einfacher und manchmal sogar nicht mal böswillig. So können abgeworbene Mitarbeiter eine Blockbuster-Idee eines anderen Filmstudios kennen – wenn diese vielversprechend ist, entsteht schnell ein weiterer Zwillingsfilm.

