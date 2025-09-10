Weiter zur NavigationWeiter zum Inhalt
Anzeige
Anzeige
  1. GIGA
  2. Entertainment
  3. Streaming und TV
  4. Zwillingsfilme: Wenn Hollywood zweimal die gleiche Geschichte erzählt

Zwillingsfilme: Wenn Hollywood zweimal die gleiche Geschichte erzählt

Thomas Kolkmann
Thomas Kolkmann,
5 min Lesezeit
Jezebel – die boshafte Lady, USA 1938 William Wyler Szene mit Richard Cromwell
„Jezebel – die boshafte Lady“ gehört zu einem der ältesten Beispiele für Zwillingsfilme.© IMAGO / Warner Bros, United Archives / Bearbeitung GIGA1 / 21
Anzeige
Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links
Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch ein Symbol gekennzeichnet.  Mehr erfahren.

„Zwillingsfilme“ oder „Twin Films“ sind 2 Filme, die sich stark in der Handlung, bei der Prämisse oder in anderen Belangen ähneln, also einen unfreiwilligen Zwilling haben. Wenn die Filme dazu noch fast zeitgleich veröffentlicht werden, somit also auch zur selben Zeit in Entwicklung waren, spricht man von diesem Phänomen. Wir zeigen euch hier 11 Beispiele, bei denen man nicht sagen kann, ob dreiste Kopie oder einfach nur Zufall.

Dieses Phänomen ist aber kein neues: Schon 1939 gab es mit „Jezebel – Die boshafte Lady“ einen Zwillingsfilm zu „Vom Winde verweht“. Zwillingsfilme können aus den verschiedensten Gründen entstehen. Hin und wieder ist es einfach Zufall. In vielen Fällen entstehen sie aber durch äußere Einflussfaktoren: Wenn ein bestimmtes Thema gerade einen Hype erfährt, versuchen verschiedene Filmstudios dazu einen passenden Film abzuliefern.

Darüber hinaus gibt es aber auch ein Thema, worüber Filmstudios nie offiziell reden würden: Industriespionage! Darunter müsst ihr euch jetzt aber nicht den schwarz gekleideten Spion vorstellen, der über die Wände des Studios klettert. Konkurrenzspionage funktioniert teilweise weit einfacher und manchmal sogar nicht mal böswillig. So können abgeworbene Mitarbeiter eine Blockbuster-Idee eines anderen Filmstudios kennen – wenn diese vielversprechend ist, entsteht schnell ein weiterer Zwillingsfilm.

„Jezebel – die boshafte Lady“ auf Amazon anschauen

Deep Impact

Deep Impact
© Paramount Pictures2 / 21
Anzeige

In dem Katastrophenfilm „Deep Impact“ (1998) geht es um einen Himmelskörper, der im Begriff ist, auf die Erde zu stürzen und die Existenz der gesamten Menschheit bedroht. In einem letzten Versuch, die Erde vor ihrem Schicksal zu bewahren, opfert sich ein Astronaut, um den Asteroiden zu sprengen. Auch wenn „Deep Impact“ durchaus erfolgreich war, ...

„Deep Impact“ jetzt anschauen | Amazon

Armageddon

Armageddon Filmplakat
© Touchstone Pictures3 / 21
Anzeige

... war der im gleichen Jahr erschienene „Armageddon – Das jüngste Gericht“ mit einer sehr ähnlichen Geschichte noch erfolgreicher.

„Armageddon“ jetzt anschauen | Amazon

The 13th Floor

the 13th floor
© Universum Film4 / 21
Anzeige

1999 kam mit „The 13th Floor – Bist du was du denkst?“ ein düsterer Science-Fiction-Film in die Kinos, der sich um eine fast perfekt nachgebaute virtuelle Realität dreht.Im Spiel zwischen realer und computergenerierter Welt beginnen nicht nur die Figuren, sondern auch die Zuschauer an ihrer Existenz zu zweifeln. Aber die meisten werden bei dieser Beschreibung wohl sofort ...

„The 13th Floor“ auf DVD | Amazon

Matrix

Matrix
© Warner Bros.5 / 21
Anzeige

...  an den Kinohit „Matrix“ der Wachowski-Geschwister gedacht haben.

„Matrix“ hier ansehen | Amazon

Antz

Antz Filmplakat
© DreamWorks6 / 21
Anzeige

„Antz“ gehört mit „Toy Story“ zu den ersten computeranimierten Spielfilmen. Der Film führt die Zuschauer in die Welt der Insekten. Die Hauptfigur ist eine Ameise, die Schwierigkeiten hat, ihren Platz in der Ameisenkolonie zu finden. Noch komplizierter wird es, weil seine einzige Verbindung zur Kolonie ein Mitglied des Königshauses ist. Ein weiteres Problem von „Antz“ ist, ...

„Antz“ jetzt anschauen | Amazon

Das große Krabbeln

Das große Krabbeln, Filmplakat
© Disney Pixar7 / 21
Anzeige

... dass Pixars heiß erwarteter Hit „Das große Krabbeln“ nur wenig später in die Kinos kam. Häufig wird dieses Twin-Film-Duo mit der unschönen Trennung zwischen dem Vorstandsvorsitzenden Jeffrey Katzenberg von Disney in Verbindung gebracht. Er gründete daraufhin DreamWorks SKG und wurde später Vorsitzender der DreamWorks Animation.

„Das große Krabbeln“ jetzt anschauen | Amazon

Große Haie – Kleine Fische

Grosse Haie Kleine Fische
© DreamWorks8 / 21
Anzeige

Auch das nächste Pärchen zeigt die Konkurrenz zwischen DreamWorks und Disney-Pixar: „Große Haie – Kleine Fische“. Der Animationsfilm führt uns in die Tiefen des Meeres und erzählt die Geschichte eines Fisches mit einem großen Problem. Auch der friedfertige, vegetarische Hai darf nicht fehlen. Denn alle wissen ja: ‚Fische sind Freunde, kein Futter!‘, aber ...

„Große Haie – Kleine Fische“ jetzt anschauen | Amazon

Findet Nemo

Findet Nemo
© Disney Pixar9 / 21
Anzeige

...Dieses Zitat stammt natürlich aus ‚Findet Nemo‘, der im Vorjahr veröffentlicht wurde.

„Findet Nemo“ jetzt anschauen | Amazon

Shriek – Schrei, wenn du weißt, was ich letzten Freitag, den 13. getan habe

Shriek
© Endless Entertainment10 / 21
Anzeige

Wahrscheinlich kennt jeder noch diese Slapstick gefüllte Horrorkomödie aus dem Jahr 2000, bei der die Macher hemmungslos Teenie-Horrorfilme, Slasher-Streifen und Serien der Neunziger aufs Korn genommen haben. Unter anderem  „Freitag der 13.“, „Halloween“, „Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast“, „Dawson's Creek“, „Baywatch“, „Titanic“ und vor allem der Gruselfilm „Scream – Schrei!“. Sein eingängiger Titel? „Shriek – Schrei, wenn du weißt, was ich letzten Freitag, den 13. getan habe“. Ach nee, ...

„Shriek“ jatzt anschauen | Amazon

Scary Movie

Scary Movie
© Highlight Film11 / 21
Anzeige

... ich meinte „Scary Movie“.

„Scary Movie“ anschauen | Amazon

Freunde mit gewissen Vorzügen

Freunde mit gewissen Vorzügen
© Sony Pictures12 / 21
Anzeige

Ende der 2000er wurde der Begriff ‚Friends with benefits‘ – also ‚Freunde mit gewissen Vorzügen‘ – immer geläufiger. Allgemein ging der Trend zum sogenannten ‚Mingle‘: feste Beziehungen galten als altbacken, Freundschaften sollten auch ohne Liebesgedusel im Bett funktionieren. Für die Leinwand kombinierte man einfach zwei Superstars und zeigte in einer drolligen Romcom die Höhen und Tiefen dieser lockeren Beziehung – so geschehen 2011 in „Freunde mit gewissen Vorzügen“ und …

„Freunde mit gewissen Vorzügen“ jetzt anschauen | Amazon

Freundschaft Plus

Freundschaft Plus
© Paramount Pictures13 / 21
Anzeige

… schon etwas früher im selben Jahr mit ‚Freundschaft Plus‘.

„Freundschaft Plus“ jetzt anschauen | Amazon

White House Down

White House Down
© Columbia Pictures14 / 21
Anzeige

So makaber es klingen mag: Die Angst vor Terrorangriffen in den USA wird seit 2001 oft für Filme genutzt. Natürlich sind das Weiße Haus und der Präsident der USA ein ein ideales Ziel für diese Angst. Genau um einen solchen Angriff und einem Protagonisten, der sein Leben für den US-Präsidenten riskieren würde, geht es im 2013 erschienenen Kinoflop „White Hose Down“. Doch dasselbe Thema ...

„White House Down“ jetzt anschauen | Amazon

Olympus Has Fallen – Die Welt in Gefahr

Olympus Has Fallen
© Millenium Films15 / 21
Anzeige

... wurde erst wenige Monate zuvor in „Olympus has fallen“ durchgekaut.

„Olympus Has Fallen“ jetzt anschauen | Amazon

Kalifornia

Kalifornia
© Propaganda Films16 / 21
Anzeige

Der Serienmörder Charles Starkweather, der mit seiner Freundin auf eine Mordtour ging, hat viele Filme inspiriert. Auch der 1993 erschienene Film ‚Kalifornia‘ zeigt deutliche Parallelen: Ein Paar reist durch die USA und tötet dabei wahllos Menschen. Der Cast besteht aus hochkarätigen Darstellern, die Freundin des Mörders wird von Juliette Lewis gespielt, genau wie …

„Kalifornia“ jetzt anschauen | Amazon

Natural Born Killers

Natural Born Killers
© Warner Bros.17 / 21
Anzeige

... in Quentin Tarantinos „Natural Born Killers“, der ein Jahr später erschien und das Thema auf schwarzhumorige Weise behandelt.

„Natural Born Killers“ jetzt anschauen | Amazon

Red Planet

Red Planet
© Warner Bros.18 / 21
Anzeige

1996 landete die NASA mit dem „Mars Pathfinder“ erfolgreich den ersten Mars-Rover auf dem Mars. Mit dem Jahrtausendwechsel war der Hype um unseren Nachbarplaneten groß und so erschien 2000 der Science-Fiction-Film „Red Planet“ in den Kinos und floppte hart. Der Film spielt in den 2020er Jahren und zeigt den ersten bemannten Flug zum Mars mit dem Raumschiff ‚Mars One‘. Dasselbe passiert …

„Red Planet“ jetzt anschauen | Amazon

Mission to Mars

Mission to Mars
© Touchstone Pictures19 / 21
Anzeige

… auch in Mission to Mars“, der wenige Monate zuvor in die Kinos kam und ebenfalls keine überzeugenden Einspielergebnisse erzielte.

„Mission to Mars“ auf DVD & Blu-ray | Amazon

Könige der Wellen

Koenige der Wellen
© Sony Pictures Animation20 / 21
Anzeige

Niedliche, computeranimierte Pinguine, die Dinge tun, die Pinguine normalerweise nicht tun? Check. Eine Reihe hochkarätiger Stars, die im englischen Original den Tieren ihre Stimme leihen? Check. Alles in einem dokumentarisch angehauchten Stil, der gleichzeitig für den Twist sorgt? Check. Das muss doch der 2007 veröffentlichte „Könige der Wellen“ sein …

„Könige der Wellen“ jetzt anschauen | Amazon

Happy Feet

Happy Feet
© Warner Bros.21 / 21
Anzeige

... oder doch eher „Happy Feet“, der schon 2006 erschien?

„Happy Feet“ jetzt anschauen | Amazon

Lesenswert
Anzeige