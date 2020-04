Das lange Osterwochenende steht bevor – ein großes Familienfest sollte es dieses Jahr aber nicht sein. Dafür ist das Fernsehprogramm zu Ostern dieses Jahr aber auch besonders gut gefüllt und sollte für jeden etwas bieten. Damit ihr nicht unnötig raus müsst, haben wir uns für euch auf Ostereiersuche begeben und präsentieren hier auf GIGA die Highlights des Fernsehprogramms an Ostern 2020.

Eigentlich wie zu den Ostertagen üblich, ist das TV-Programm mit einigen Highlights gefüllt – dieses Jahr scheint man sogar nochmal aufgestockt zu haben. Morgens werden die Kinder mit Märchen, Zeichentrick- und Animationsfilmen bedient, am Nachmittag laufen die ersten großen Blockbuster für jedermann und abends gibt es dann Neuheiten und Klassiker der Kinogeschichte zu sehen.

Kein Highlight verpassen: Live-Streams und Online-Recorder

Mit TV-Streamingdiensten wie , TV NOW Premium, MagentaTV, WaipuTV oder könnt ihr die viele TV-Sender im Live-Stream sehen und seid nicht auf den Fernseher angewiesen. So könnt ihr eure persönlichen Oster-Highlights auch auf dem Laptop, Smartphone oder Tablet genießen.

Wer zum Ausstrahlungszeitpunkt beschäftigt ist oder zu viele Blockbluster gleichzeitig sehen will, kann das TV-Programm aber auch mit einem Online-Videorecorder wie beispielsweise Save.TV aufnehmen und einfach später ansehen. Passend zu Ostern könnt ihr Save.TV aktuell 2 Monate kostenfrei testen und bekommt einen 60 Prozent Rabatt, wenn ihr den Service danach weiter nutzen wollt:

Zum Angebot von Save.TV

KARFREITAG, 10.04.2020

Karfreitag: Osterprogramm im Free-TV

Film/Show Premiere IMDb Ausstrahlung Verbrechen sind ihr Hobby - Das Geheimnis des Plumpuddings (2015) ✔ 6,9 07:25 Uhr (RTL) Das tapfere Schneiderlein (2008) 6,3 08:00 Uhr (NDR) Die fantastische Welt von Oz (2013) 6,3 08:45 Uhr (RTL) Ostwind - Zusammen sind wir frei (2013) 6,8 08:50 Uhr (ZDF) Die Abenteuer von Tim und Struppi (2011) 7,3 11:35 Uhr (Sat.1) Erinnerungen an Marnie (2014) 7,7 12:05 Uhr (Pro7 MAXX) Ace Ventura - Ein tierischer Detektiv (1994) 6,9 12:15 Uhr (Nitro) Winnetou (1963) 6,9 12:50 Uhr (ARD) Sweet Home Alabama - Liebe auf Umwegen 6,2 13:50 Uhr (RTL) Zwei bärenstarke Typen (1983) 7,2 13:20 Uhr (kabel eins) Die zehn Gebote (1956) 7,8 13:50 Uhr (ZDF) Der Dummschwätzer (1997) 6,9 14:50 Uhr (VOX) Vom tapferen Schmied (1983) 6,8 14:55 Uhr (MDR) Mister Twister - Wirbelsturm im Klassenzimmer (2012) 6,7 15:00 Uhr (KIKA) Megamind (2010) 7,2 15:20 Uhr (Sat.1) Anton der Zauberer (1978) 6,7 16:20 Uhr (MDR) Big Daddy (1999) 6,4 16:50 Uhr (Nitro) Harry Potter und der Feuerkelch (2001) 7,6 17:05 Uhr (Sat.1) Die rechte und die linke Hand des Teufels (1970) 7,5 17:55 Uhr (kabel eins) Thor (2011) 7,0 18:10 Uhr (Pro7) Eat Drink Man Woman (1994) 7,8 18:15 Uhr (ONE) Die Frau in Gold (2015) 7,3 18:20 Uhr (ARD) Ich - Einfach unverbesserlich (2010) 7,6 18:25 Uhr (VOX) Mord im Orient-Express (1974) 7,3 20:15 Uhr (ZDFneo) Alles steht Kopf (2015) 8,2 20:15 Uhr (VOX) Meine überirdische Mutter (2019) ✔ - 20:15 Uhr (arte) Das Gewand (1953) 6,7 20:15 Uhr (3sat) Der Überläufer (2020) ✔ - 20:15 Uhr (ARD) Wie der Wind sich hebt (2013) 7,8 20:15 Uhr (Pro7 MAXX) Willkommen bei den Sch’tis (2008) 7,1 20:15 Uhr (ONE) Der Prinz von Ägypten (1998) 7,1 20:15 Uhr (Disney Channel) Hacksaw Ridge - Die Entscheidung (2016) 8,1 22:00 Uhr (VOX) Kirschblüten - Hanami (2008) 7,6 22:25 Uhr (3sat) Todeszug nach Yuma (2007) 7,7 22:30 Uhr (Nitro) Jesus Christ Superstar – Live in Concert (2018) 7,8 22:40 Uhr (arte) Papst Franziskus - Ein Mann seines Wortes (2018) ✔ 6,1 23:00 Uhr (ZDF)

Pixars sympathische Gefühlsstudie „Alles steht Kopf“ ist am Karfreitag um 20:15 Uhr auf VOX zu sehen:

Karfreitag: Osterpremieren im Pay-TV

Darüber hinaus laufen am Karfreitag die folgenden TV-Premieren im Pay-TV:

Yesterday (2019) – 20:15 Uhr (Sky Cinema)

The Humanity Bureau (2018) – 20:15 Uhr (KinoweltTV)

Carga (2019) – 20:15 Uhr (Silverline)

KARSAMSTAG, 11.04.2020

Karsamstag: Osterprogramm im Free-TV

Film/Show Premiere IMDb Ausstrahlung El Dorado (1967) 7,6 08:35 Uhr (Sat.1 Gold) Die nackte Kanone 2 1/2 (1991) 6,9 09:25 Uhr (kabel eins) Dornröschen (2009) 6,0 09:35 Uhr (ARD) Die Prinzessin auf der Erbse (2010) 6,4 10:00 Uhr (rbb) Allerleirauh (2012) 6,6 11:00 Uhr (rbb) Der letzte Mohikaner (1992) 7,7 14:20 Uhr (kabel eins) Zwerg Nase (1978) 7,1 15:05 Uhr (MDR) Jenseits von Eden (1955) 7,9 16:20 Uhr (Sat.1 Gold) Ritter aus Leidenschaft (2001) 6,9 17:40 Uhr (RTL2) Love & Mercy (2014) 7,4 18:15 Uhr (ONE) Casablanca (1942) 8,5 15:05 Uhr (Sat.1 Gold) Das Leben des Brian (1979) 8,1 20:15 Uhr (RTL2) Klein gegen Groß – Das unglaubliche Duell (2020) ✔ - 20:15 Uhr (ARD) Apollo 13 (1995) 7,6 20:15 Uhr (ZDFneo) Ich denke oft an Piroschka (1955) 7,0 20:15 Uhr (hr) Die Croods (2013) 7,2 20:15 Uhr (VOX) Der kleine Prinz (2015) 7,7 20:15 Uhr (Disney Channel) Marvel’s The Avengers (2012) 8,0 20:15 Uhr (Pro7) Vom Winde verweht (1939) 8,1 20:15 Uhr (Sat.1 Gold) Harry Potter und der Orden des Phönix 7,6 20:15 Uhr (Sat.1) Die Ritter der Kokosnuss (1975) 8,2 22:05 Uhr (RTL2) E.T. - Der Außerirdische (1982) 7,8 22:25 Uhr (ZDFneo) Captain America: The First Avenger (2011) 6,9 23:05 Uhr (Pro7) Frühstück bei Tiffany 7,7 23:30 Uhr (rbb)

Das erste Aufeinandertreffen der MCU-Helden ist am Karsamstag in „Marvel’s The Avengers“ um 20:15 Uhr auf Pro Sieben zu sehen:

Karsamstag: Osterpremieren im Pay-TV

Am Karsamstag könnt ihr folgende Premieren im Pay-TV sehen:

Rocca - Verändert die Welt! (2019) – 14:35 Uhr (Sky Cinema)

OSTERSONNTAG, 12.04.2020

Ostersonntag: Die Highlights im Free-TV

Film/Show Premiere IMDb Ausstrahlung Die Biene Maja – Die Honigspiele (2018) ✔ 5,5 07:10 Uhr (ZDF) Step Up: Miami Heat (2012) 6,4 10:15 Uhr (Pro7) Rio (2011) 6,9 10:30 Uhr (Super RTL) Der Sternwanderer (2007) 7,6 12:10 Uhr (Sat.1) Maria Theresia (2017) 6,5 12:35 Uhr (arte) Quartett - ewig junge Leidenschaft (2012) 6,8 13:45 Uhr (ONE) Der weiße Löwe (2010) 6,7 14:10 Uhr (WDR) Ernest & Célestine (2012) 7,9 14:20 Uhr (KIKA) Victoria & Abdul (2017) ✔ 6,8 14:50 Uhr (ZDF) Frühstück bei Monsieur Henri (2015) 6,7 15:15 Uhr (ONE) Barry Lyndon (1975) 8,1 20:15 Uhr (arte) Mary Poppins (1964) 7,8 20:15 Uhr (Disney Channel) Die unglaubliche Reise in einem verrückten Flugzeug (1980) 7,7 20:15 Uhr (TELE5) Deadpool 2 (2018) ✔ 7,7 20:15 Uhr (Pro7) Tomb Raider (2018) 6,3 22:30 Uhr (RTL) John Wick (2014) 7,4 22:35 Uhr (Pro7) Bridget Jones - Schokolade zum Frühstück (2001) 6,7 23:30 Uhr (ZDFneo) Mackie Messer - Brechts Dreigroschenfilm (2018) 6,7 00:00 Uhr (ARD) Gridlocked – In der Schusslinie (2015) ✔ 5,8 02:55 Uhr (RTL)

Am Ostersonntag gibt es die Free-TV-Premiere des etwas brachialeren (Anti-)Superhelden in „Deadpool 2“ um 20:15 Uhr auf Pro Sieben zu sehen:

Ostersonntag: Osterpremieren im Pay-TV

Ostersonntag gibt es folgende Erstausstrahlungen im Pay-TV:

Fast & Furious: Hobbs & Shaw (2019) – 20:15 Uhr (Sky Cinema)

Cannibal and Carpet Fitters (2019) – 20:15 Uhr (Silverline)

Bilderstrecke starten (15 Bilder) Sprüche, Zitate und Gedichte zu Ostern: kurz, witzig und zum Nachdenken

OSTERMONTAG, 13.04.2020

Ostermontag: Die Highlights im Free-TV

Film/Show Premiere IMDb Ausstrahlung Pettersson und Findus - Findus zieht um ✔ 5,0 07:30 Uhr (ZDF) Die kleinen Superstrolche retten den Tag (1994) 6,3 08:00 Uhr (Super RTL) Die Reise zum Mittelpunkt der Erde (1959) 7,0 10:50 Uhr (rbb) Red Dog - Ein Held auf vier Pfoten (2011) 7,4 11:50 Uhr (WDR) Verwünscht (2007) 7,0 11:50 Uhr (VOX) Die Vampirschwestern 3 - Reise nach Transsilvanien (2016) ✔ 5,2 12:05 Uhr (RTL) Eis am Stiel (1977) 6,5 13:25 Uhr (RTL2) Swades - Heimat (2004) 8,2 14:00 Uhr (Zee.One) Die goldene Gans (1964) 6,5 15:05 Uhr (MDR) Wendy – Der Film (2017) ✔ 5,6 15:20 Uhr (RTL) Ich war eine männliche Kriegsbraut (1949) 7,0 15:45 Uhr (3sat) Liebling, ich werde jünger (1952) 7,0 17:25 Uhr (3sat) Und ganz plötzlich ist es Liebe (1998) 7,6 20:15 Uhr (Zee.One) Legende (1985) 6,5 20:15 Uhr (Disney Channel) Kingsman: The Secret Service (2014) 7,7 20:15 Uhr (Pro7) The Nice Guys - Nett war gestern! (2016) 7,4 22:05 Uhr (VOX) Die glorreichen Sieben (2016) 6,9 22:15 Uhr (RTL) Gupt - Mörderische Wahrheiten (1997) 7,3 23:40 Uhr (Zee.One)

Ostermontag: Osterpremieren im Pay-TV

Und der Ostermontag bietet euch im Pay-TV diese neuen Filme:

Once Upon a Time in… Hollywood (Sky Cinema) – 20:15 Uhr (Sky Cinema)

Memento Mori (2018) – 20:15 Uhr (Silverline)

Das Osterprogramm der Streamingdienste

Wem das Fernsehprogramm zu Ostern nicht zusagt, oder wer noch mehr Unterhaltung benötigt, findet auf Netflix, , Sky Ticket Cinema und Disney+ über Ostern folgende Neuheiten:

Ab dem 10.04.2019 (Karfreitag): Netflix Brews Brothers (Staffel 1)

LA Originals

Mein WWE Main Event

Love Wedding Repeat

La vie scolaire – Schulalltag

Der weiße Hai – Die Abrechnung

Meg Amazon Prime All or Nothing: Philadelphia Eagles (Staffel 5)

Rocketman Sky Ticket Cinema Yesterday Disney+ Welpen Freunde

Die Schätze des Tutanchamun

Edward mit den Scherenhänden

Nachts im Museum

Nachts im Museum – Das geheimnisvolle Grabmal

Die Musik von COCO – Lebendiger als das Leben Ab dem 11.04.2019 (Karsamstag): Amazon Prime Kursk

Zurück in die Zukunft I-III Sky Ticket Cinema Rocca verändert die Welt Disney+ A Toy Story: Alles hört auf kein Kommando Ab dem 12.04.2019 (Ostersonntag): Sky Ticket Cinema Fast & Furious: Hobbs & Shaw Ab dem 13.04.2019 (Ostermontag): Netflix Spielmacher Sky Ticket Cinema Once Upon a Time … in Hollywood

Wie schaust du Filme & Serien?

Dank Streamingdiensten ist man heutzutage nicht mehr auf das lineare Fernsehprogramm und die ständigen Serien-Wiederholungen der TV-Sender angewiesen. Die lange Zugfahrt lässt sich mit einem Film auf dem Smartphone verkürzen. Und durch die immer erschwinglicheren Preise und bessere Lampenlebensdauer können sich heute auch immer mehr Leute mit einem Beamer den Traum vom Heimkino erfüllen. Wir fragen die GIGA-Community deshalb: Wie schaut ihr Filme und Serien?

Hat dir dieser Artikel gefallen? Schreib es uns in die Kommentare oder teile den Artikel. Wir freuen uns auf deine Meinung - und natürlich darfst du uns gerne auf Facebook oder Twitter folgen.