Am Schönsten ist es natürlich, wenn ihr euch einen eigenen, ganz persönlichen Muttertagspruch ausdenkt, der genau zu euch und eurer Mutter passt. Falls ihr ein wenig Inspiration braucht oder wenn euch partout nichts Kreatives, Kurzes und Lustiges einfallen will, könnt ihr euch auch aus den folgenden Mutterstagssprüchen bedienen.

Muttertagssprüche mit Bildern: Kurze, lustige, kreative Ideen für WhatsApp und Co.

Falls ihr es zu eurer Mutter am Muttertag nicht schafft, könnt ihr die Sprüche natürlich auch herunterladen und per WhatsApp und Co. verschicken oder am Telefon vorlesen. In den Kommentaren könnt ihr uns weitere, eigene Sprüche zum Muttertag mitteilen. Um einen Spruch zu speichern, haltet den Finger auf dem Smartphone-Bildschirm gedrückt. Nach kurzer Zeit erscheint die entsprechende Option zum Herunterladen des Muttertagspruches auf das Handy. Am PC im Browser klickt ihr das jeweilige Bild mit der rechten Maustaste an, um es zu speichern und dann zu verschicken.

Der Muttertag ist der Feiertag, an welchem die Mütter dieser Welt im Mittelpunkt stehen sollen. In Deutschland und in vielen anderen Ländern wird der Tag traditionell am zweiten Sonntag im Mai begangen. Der Muttertag ist ein bewegliches Fest und ihr wisst hoffentlich, wann dieses Jahr Muttertag ist?! Mai. Am Donnerstag, den 21. Mai, dann auch der Vatertag bzw. Herrentag zelebriert. Werft neben den Mutterstagssprüchen zum Ende des Monats auch einen Blick in unsere Sammlung der witzigen Sprüche zum Vatertag.

Bild: Melpomene