Kostenlose Nachrichten-Apps: Die besten für Android & iPhone

News-Apps gehören zu den meistgenutzten Anwendungen auf allen Smartphones. Damit ihr euch jederzeit über die Weltlage und Neues aus eurem Umfeld informieren könnt, hat GIGA die besten Nachrichten-Apps für Android und iOS zusammengestellt.

Man muss unterscheiden zwischen Nachrichten-Apps und „Nachrichten-Sammlern“. Letztere sammeln nur Nachrichten aus verschiedenen Quellen und präsentieren sie thematisch sortiert in einer Übersicht. Auf der anderen Seite gibt es die Nachrichten-Apps, die euch die News einer einzigen Quelle präsentieren. Das sind beispielsweise die Apps der Süddeutschen Zeitung, der Tagesschau oder des Spiegel.

Online-News-Portal

Die t-online-Nachrichten-App bietet eine breite Themenauswahl aus Politik, Wirtschaft, Unterhaltung, Sport und regionalen Nachrichten. Die Redaktion von t-online ist unabhängig und stellt Nachrichten, Live-Ticker und Reportagen bereit.

Funktionen im Überblick

Eilmeldungen als Push-Benachrichtigungen

Umfangreicher Live-Ticker bei aktuellen Ereignissen und Sport

Personalisierbarer Newsfeed

Wetter- und Verkehrsinformationen

Video- und Bilderserien

t-online - Nachrichten Ströer Digital Publishing GmbH

Nachrichten-Apps der Zeitungen

Die meisten größeren Zeitungen und Magazine bieten ihren Lesern Nachrichten-Apps, mit denen sie das Tagesgeschehen auch auf dem Handy verfolgen können. Damit begegnen sie dem anhaltenden Leserschwund der Print-Presse. Da die Presse vom Werbeverkauf lebt, muss euch klar sein, dass diese Apps logischerweise auch Werbung enthalten.

Spiegel Online

Der Spiegel gehört zu den seriösesten deutschen Informationsquellen und entsprechend beliebt ist die News-App des Magazins.

Funktionen im Überblick

Umfangreiche Push-Benachrichtigungseinstellungen

Kommentarsystem

Lokale Speicherung von Artikeln, um sie später lesen zu können

DER SPIEGEL - Nachrichten DER SPIEGEL GmbH & Co. KG

Süddeutsche Zeitung

Die Süddeutsche Zeitung steht für ausgewogene und gut recherchierte Berichterstattung.

Funktionen im Überblick

Eilmeldungen als Push-Benachrichtigungen

Nachrichtenticker in der App

SZ Nachrichten Süddeutsche Zeitung Digitale Medien GmbH

Focus

Die Nachrichten-App des Focus richtet sich an die Fans des bekannten Magazins.

Funktionen

Push-Benachrichtigung zu ausgewählten Themen

Sport-Live-Ticker und Börsennachrichten

FOCUS online - Nachrichten BurdaForward GmbH

Nachrichten-Apps der TV-Sender

ARD und ZDF zeigen uns ihre GEMA-finanzierten Nachrichten auch in ihren Apps. Aber auch andere TV-Sender bieten kostenlose News-Apps für Android und iOS an.

ARD-Tagesschau

Die Tagesschau-App des Ersten Programms präsentiert euch nicht einfach nur die News-artikel, sondern auch die jeweiligen Tagesschau-Berichte und -Videos.

Funktionen im Überblick

Tagesschau, Tagesthemen und Co. im Stream (mit Archiv)

Hörfunkbeiträge und Videos

Wetter

Eilmeldungen als Push-Nachrichten

ARD-Livestream

tagesschau - Nachrichten ARD Online

ZDFheute

Auch beim ZDF findet ihr aktuelle Nachrichten, die ihr in dieser App jederzeit abrufen könnt. Kurze, knappe Berichte und News zum Tagesgeschehen halten euch auf dem Laufenden.

Funktionen im Überblick

Nachrichten On-Demand

ZDF im Livestream

Wetter

Push-Nachrichten

ZDFheute - Nachrichten ZDFonline

ntv Nachrichten

Neben den Nachrichten von ARD und ZDF haben sich vor allem die News von ntv einen verdienten Platz erkämpft. Die Nachrichten-App ist kostenlos, bietet allerdings In-App-Käufe an, mit denen man die App werbefrei schalten kann.

Funktionen

Offline-Speicherung von Nachrichten

Push-Benachrichtigungen

Tor-Alarm

ntv Nachrichten n-tv Nachrichtenfernsehen GmbH

News-Apps der Nachrichten-Portale

Unter den sogenannten „News- Acceleratoren“ ist Google News sicherlich der bekannteste. So werden nämlich die „Sammler“ bezeichnet, die News aus den verschiedenen Quellen zusammensuchen und dann online, auf der Webseite und in einer Nachrichten-App, präsentieren. Der große Vorteil dieser News-Sammeldienste ist die Individualisierbarkeit. Ihr könnt euch ausschließlich Nachrichten zu bestimmten Themen anzeigen lassen und Nachrichtenquellen dabei ausblenden.

Google-News

Ohne Google News würdet ihr vermutlich viele Nachrichten gar nicht mehr finden. Die entsprechende Webseite und die App präsentieren euch aktuelle Nachrichten zu jedem erdenklichen Thema und sobald ihr euch einloggt, könnt ihr eure Nachrichten-Seite auch selbst gestalten.

Funktionen

Mit einem Google-Konto gut anpassbar

Konfigurierbare Push-Nachrichten

Quellen stummschalten

Video-Anzeige

Wetter-Anzeige

Google News Google LLC

Flipboard Nachrichten

Auch Flipboard sammelt Nachrichten und arbeitet sie zum besseren Lesen auf. Hier benötigt ihr ebenfalls eine Anmeldung, um die Auswahl der Nachrichtenthemen konfigurieren zu können. Allerdings gibt es hier viel aufdringliche Werbung und Tracking.

Funktionen

Push-Benachrichtigungen

Quellen stummschalten

Flipboard Flipboard

Es ist sicher keine schlechte Idee, wenn ihr verschiedene Nachrichten-Apps ausprobiert und euch am Ende für die entscheidet, die euch persönlich am besten gefällt. Die „News-Sammler“ haben den Vorteil, dass sie eine große Zahl verschiedener Nachrichtenquellen abdecken und so Themen von unterschiedlichen Seiten beleuchten. Das braucht man heutzutage, um umfassend unterrichtet zu sein.

