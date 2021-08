Anime-Streams sind für viele Fans des japanischen Zeichentricks die einzige Lösung, um möglichst zeitnah und kostengünstig an die nächsten Folgen des Lieblingsanimes zu gelangen. Leider sind nur wenige Streaming-Seiten im Internet auch wirklich legal und unterstützen die Anime-Industrie und -Vertreiber, die versuchen, die Situation außerhalb Japans zu verbessern. Deswegen stellen wir euch hier auf GIGA die legalen Anime-Streamingdienste für deutsche Fans vor, die euch gleichermaßen mit Simulcasts sowie Klassikern aus Japan versorgen.

Die Situation für Anime-Fans in Deutschland hat sich in den vergangenen Jahren stark verbessert. Trotzdem kann es nach wie vor Monate oder gar Jahre dauern, bis eine Hit-Serie aus Japan auch hier erhältlich ist. Und dann wirken die Blu-ray- und DVD-Releases gegenüber westlichen Produktionen häufig unverhältnismäßig teuer. Eine mögliche Lösung für die Problematik: Extra Streamingdienste für Animes. Zwar wächst die Auswahl auch bei herkömmlichen Streaming-Anbietern wie Amazon Prime Video und besonders Netflix – bei dem riesigen Angebot aus Japan, bleibt aber weiterhin vieles von den großen Video-on-Demand-Anbietern unentdeckt. Und hier kommen die speziellen Anime-Streamingdienste ins Spiel:

Anime on Demand

Mit „Anime on Demand“ (AoD) bietet der größte deutsche Anime-DVD-Vertreiber „AV Visionen“ sein eigenes Streaming-Portal an. Über 5.000 Anime-Episoden und -Filmen stehen auf „AoD“ zum Abruf verfügbar. Ebenso gibt es hier Simulcasts, also neue Folgen als Original mit deutschen Untertiteln (OmU) kurz nach der Erstausstrahlung in Japan. Dazu seht ihr hier oft schon die ersten Folgen mit deutscher Synchronisation vor dem DVD-Release (Dub-Premieren).

„Anime on Demand“ funktioniert nicht nur auf dem PC, Smartphone und Tablet, sondern aufgrund des HTML5-Players auch in den Browsern der PS5, PS4, Xbox Series und Xbox One. Das „AoD“-Abo kann monatlich (9,95 Euro), vierteljährlich (26,95 Euro), halbjährlich (49,95 Euro) oder jährlich (89,95 Euro) abgeschlossen werden. Unabhängig vom Abo, habt ihr aber immer den Zugriff auf den gesamten Katalog an Filmen und Serien.

WAKANIM

Der ursprünglich französische Anime-Streamingdienst „WAKANIM“ hat 2018 einen Großteil der Inhalte des deutschen Anime-Portals „Akiba Pass“ übernommen und gehört seitdem auch zum deutschen Streaming-Markt. Dabei könnt ihr bei „WAKANIM“ sogar über 700 Folgen des Katalogs auch schon mit einer kostenfreien Mitgliedschaft mit Werbung und in mittlerer Qualität (480p) ansehen.

Wer das gesamte Angebot ohne Werbung und in Full-HD sowie die Simulcasts direkt nach dem Japan-Release sehen möchte, muss auch hier zum Bezahl-Abo greifen. Aufgrund des etwas kleineren Katalogs, ist das „WAKANIM“-Abo aber auch günstiger: So könnt ihr das Abo monatlich (5 Euro), vierteljährlich (13,99 Euro) oder jährlich (49,99 Euro) abschließen. Die App gibt es für Android, iOS, Windows, Xbox, PlayStation und Fire TV.

Crunchyroll

Der US-amerikanische Streaming-Anbieter „Crunchyroll“ ist bereits 2006 an den Start gegangen und wurde somit in Nordamerika der größte Anbieter für legale Anime-Streams. Seit einigen Jahren ist der VoD-Dienst auch in Deutschland verfügbar und bietet einen Teil seines Katalogs auch kostenfrei an. Dafür ist lediglich eine Anmeldung notwendig.

Wer den gesamten Katalog von „Crunchyroll“ ohne Werbung streamen sowie Zugriff auf die Simulacasts haben möchte, muss für die Premium-Mitgliedschaft „Fan“ 6,99 Euro beziehungsweise „Mega Fan“ 9,99 Euro im Monat zahlen. Der Dienst kann über den Browser (PC), per App auf allen Android- und iOS-Geräten sowie auf den aktuellen Konsolen (PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One) genutzt werden.

Kostenlose Anime-Streams? – Netzkino, TV NOW & Joyn

Wer kein zusätzliches Geld ausgeben möchte, aber hin und wieder gerne Anime-Serien oder -Filme gucken möchte, sollte das Angebot von „TV NOW“, „Joyn“ und „Netzkino“ im Auge behalten.

Die Mediatheken von RTL und ProSiebenSat.1 bieten einige bekannte Animes, die man aus dem Fernsehprogramm der entsprechenden Sender kennt. Teilweise könnt ihr hier aber auch komplette Staffeln von Serien sehen, die bisher keinen Sendeplatz im deutschen Fernsehen gefunden haben.

Netzkino ist ein legales On-Demand-Videoportal, welches sich über Werbeeinnahmen finanziert und euch deswegen Filme und Serien kostenlos und ohne Anmeldung streamen lässt. Die Anime-Sektion ist zwar relativ überschaubar – aber, einem geschenkten Gaul...

