Der Anime-Streamingdienst Crunchyroll ist auch kostenlos verfügbar, jedoch muss man sich dann mit Werbeunterbrechungen abfinden. Mit einer Premium-Mitgliedschaft seid ihr die lästige Werbung los und profitiert noch von weiteren Vorteilen. Welche das sind und was die verschiedenen Crunchyroll-Abonnements kosten, zeigen wir euch hier auf GIGA.

Anime Facts

Auch wenn Netflix, Amazon Prime Video und weitere Video-on-Demand-Dienste immer mehr Animes und allgemein Filme- und Serien-Produktionen aus Japan anbieten, bleibt dem wahren „Otaku“ kaum ein Umweg, um einen der richtigen Anime-Streamingdienste. Crunchyroll ist hier eine internationale Größe und gehört wohl zu den bekanntesten Nischen-Streamingdiensten.

Welche Animes unserer Meinung nach dringend ein Remake benötigen würden, haben wir hier für euch in einer Wunschliste zusammengefasst:

Crunchyroll Premium: Kosten der Abos

Im Gegensatz zu vielen anderen Streamingdiensten bietet Crunchyroll den Vorteil, dass ihr viele der im digitalen Katalog enthaltenen Serien auch kostenlos anschauen könnt. Hierbei müsst ihr jedoch einige Abzüge in Kauf nehmen: So könnt ihr ohne Premium-Mitgliedschaft die Animes nur in SD (480p) und mit mehreren Werbeunterbrechungen sehen.

Wenn ihr die Serien in HD (720p, 1080p) und ohne Werbung sehen möchtet, müsst ihr zu einer der beiden Premium-Mitgliedschaften greifen. Das gewöhnliche Premiumn-Abo „Fan“ kostet dabei 6,99 Euro im Monat. Die erweiterte Premium-Mitgliedschaft „Mega Fan“ bietet euch noch zusätzlich Offline-Wiedergabe und das gleichzeitige Streamen auf mehreren Geräten – dafür müsst ihr aber bereit sein 9,99 Euro im Monat (oder 99,99 Euro im Jahr) zu zahlen.

Fan & Mega Fan: Unterschiede und Vorteile der Premium-Abos

Mitgliedschaft Freier Account

Premium „Fan“

Premium „Mega Fan“ Kosten Kostenlos 6,99 Euro im Monat 9,99 Euro im Monat

99,99 Euro im Jahr Zugriff Limitierte Auswahl an Animes & Mangas Alle Animes & Mangas auf Crunchyroll

Simulcasts & Simulpubs (1 Stunde nach Japan-Release) Werbung Ja Nein Gleichzeitige Streams 1 4 Offline Viewing Nein Ja Auflösung 480p 480p, 720p, 1080p Geräte Nicht bei allen Geräten mit Crunchyroll-App möglich aktuelle Konsolen, Android, iOS, PC-Browser & Set-Top-Boxen Sonstige Vorteile - bevorzugter E-Mail-Support

Rabatte im Crunchyroll-Store

Teste Dich: Erkennst Du diese 99 Anime an nur einem Bild?

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook (GIGA Tech, GIGA Games) oder Twitter (GIGA Tech, GIGA Games).