Die Fantasy-Zeichentrickserie „Die Legende von Korra“ (Original: „The Legend of Korra“) ist die Nachfolgeserie von „Avatar – Der Herr der Elemente“. Wo ihr die 4 Bücher beziehungsweise 2 Staffeln von Korra aktuell im Stream sehen könnt erfahrt ihr hier.

Legend of Korra: Offizieller Trailer

„Legend of Korra“ im Stream

Kostenfrei im Abo enthalten

Bei folgenden Streamingdiensten sind die Abenteuer von Korra, Mako, Bolin, Asami, Naga und Pabu aktuell im Abo enthalten:

Digital kaufen

Alternativ könnt ihr die Folgen und Staffeln auch einzeln digital bei folgenden Anbietern kaufen:

Wie geht es mit Korra und dem Avatar weiter?

„Legend of Korra“ konnte zum Start 2012 mit seinem erwachsenerem Setting die heranwachsenden Fans von Aang nochmals abholen, sodass die „Avatar“-Fanbase ähnlich wie „Harry Potter“-Fans mittlerweile aus allen Altersgruppen besteht.

Ähnlich wie Aangs Geschichte, endete auch „Legend of Korra“ dank Nickelodeon viel zu früh – trotzdem hat auch der neue Avatar eine starke Fangemeinde hinter sich versammeln können. Durch die zögerliche Ausstrahlungspolitik des Senders ging das Sequel jedoch anfangs an vielen Avatar-Fans vorbei. Aus diesem Grund steht die Serie, die ihrem Vorgänger durchaus ebenbürtig ist, trotzdem in ihrem Schatten.

Weitere Abenteuer erleben Korra und Aang heutzutage vor allem in Comic-Form. Darüber hinaus gründeten die Schöpfer Michael Dante DiMartino und Bryan Konietzko gemeinsam mit Nickelodeon im Jahr 2021 die „Avatar Studios“. Das „Avatar“-Universum könnte also sehr bald schon wieder größer werden.

Auch Netflix arbeitet schon seit längerem an einem Live-Action-Remake der ersten „Herr der Elemente“-Serie. An diesem waren anfangs auch DiMartino und Konietzko beteiligt. Aufgrund von kreativer Differenzen trennten sich beide jedoch im Jahr 2020 von dem Projekt.

