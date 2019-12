To The Moon ist mit dem RPG Maker erschaffen worden und ist ein Adventure mit Rollenspielelementen. Im futuristischen To the Moon existiert eine Firma, die eine Technologie entwickelt hat, mit der es möglich ist, künstliche Erinnerungen zu erschaffen und in Kunden zu implementieren - allerdings gibt es einen Haken. Dies ist nur mit Patienten möglich, die auf dem Sterbebett liegen. To the Moon ist ein einfühlsames, wunderschönes Spiel, das jeder gespielt haben sollte.

Durchschnittliche Spieldauer: 4 Stunden