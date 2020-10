Made in Germany: Die besten deutschen Spiele der letzten Jahre

Deck13 aus Frankfurt am Main hat sich bereits mit den Adventures Ankh und Jack Keane einen Namen gemacht. Lords of the Fallen war dann das erste richtig große Projekt, das parallel auch für Konsole erschienen ist. Es war ein düsteres und ziemlich forderndes Action-Rollenspiel, bei dem ihr die Bewegungen der Gegner genau studieren solltet. Damit schlug das Spiel in eine ganz ähnliche Kerbe wie die Dark Souls-Reihe und verfügte trotzdem über eine ganz eigene Identität.

Für diese Leistung räumte das Studio Anfang 2015 den Preis für das beste Spiel und die beste Inszenierung beim Deutschen Computerspielpreis ab. Ein halbes Jahr zuvor gewann Lords of the Fallen bereits beim Deutschen Entwicklerpreis 2014 in den Kategorien „Bestes deutsches Spiel“, „Bestes Actionspiel“ und „Bestes Game Design“.