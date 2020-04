Internetradio Test 2020: Stiftung-Warentest-Sieger und Empfehlungen

Internetfähige Radiogeräte („Internetradio“, „WLAN-Radio“) sind ideal für Küche, Schlafzimmer und Hobbyraum. Sie empfangen Musik und Nachrichten im Idealfall per Bluetooth, UKW, DAB+ und über das Internet. GIGA-Audioexperte Stefan zeigt die besten WLAN-Radios aus unterschiedlichen Preisklassen und erklärt, worauf man beim Kauf achten sollte.

Bluetooth-Lautsprecher* bringen bereits jetzt Musik in jeden Raum. Gegenüber dem WLAN-Radio haben sie jedoch einen entscheidenden Nachteil: Sie sind immer auf ein zusätzliches Gerät (Smartphone, Tablet etc.) angewiesen, welches die Musik abspielt. Ein gutes WLAN-Radio ist hingegen ein All-In-One-Gerät, das möglichst vielseitig ist, was den Empfang von Inhalten angeht. Ist UKW-Rundfunk und DAB+ (digital-terrestrisches Radio) integriert, so spricht man von „Digitalradio“. Erst wenn der Empfang von Programmen über das Internet möglich ist (Webradio), dann spricht man von einem „Internetradio“ oder „WLAN-Radio“. Eine Erweiterung oder Vernetzung mit anderen Lautsprechern (Multiroom-System) steht dabei nicht im Vordergrund. Die Preisspanne beginnt bei rund 60 Euro für ein WLAN-Radio einer etablierten Marke. Die teuersten WLAN-Radios können aber auch mehrere Hundert Euro kosten.

Die besten WLAN-Radios 2020: Alle Testsieger und Empfehlungen im Überblick

Platzierung Produkt Preis Angebot Der Testsieger bei Stiftung Warentest: Roberts Stream 218 ca. 230 Euro Der Amazon-Bestseller Medion P85289 Internetradio ca. 100 Euro Das Internet-Radio mit dem besten Klang Teufel 3sixty Internetradio ca. 280 Euro Zu Teufel MediaMarkt-Bestseller mit CD TechniSat DigitRadio 361 CD IR ca. 200 Euro Zu MediaMarkt

GIGA-Redakteur Stefan hat in diese Zusammenfassung eigene Erfahrungen und Recherche in Fachzeitschriften einfließen lassen. Vorgestellt werden aktuelle Internet-Radio-Modelle, die besonderes Lob von Presse und Kunden erhalten haben und sich daher für einen Kauf empfehlen. Das von der Stiftung Warentest angewendete Testverfahren wird zudem auf der entsprechenden Webseite erläutert.

Testsieger bei Stiftung Warentest: Roberts Stream 218

Roberts Radio Stream 218 Internet-Radio mit DAB+, Bluetooth, Spotify * Jetzt ab 229,00 € bei Amazon Ähnliches Angebot bei Otto Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 3.4.2020 11:06 Uhr

Die Stiftung Warentest aus Berlin hat 18 Digitalradios getestet (Ausgabe 07/2018; Internetradios mit UKW- und DAB+-Empfang, davon 10 mit Internetradioempfang). Der Testsieger unter den Geräten mit Internetradio-Funktion ist das Roberts Stream 218. Der Traditionshersteller Roberts Radio stammt aus Großbritannien und ist – wie der Name bereits andeutet – auf den Bau von Radiogeräten spezialisiert. Dieser Fokus auf eine Produktgattung scheint sich offenbar auszuzahlen.

Das Roberts Stream 218 schneidet bei Stiftung Warentest mit der Gesamtnote „gut“ (2,2) ab, gehört mit rund 230 Euro aber auch zu den etwas teueren Vertretern. Technisch ist es umfassend ausgestattet. Auf der Oberseite befindet sich ein Farbdisplay, die Steuerung erfolgt über Hardware-Buttons. Sogar der Batteriebetrieb ist optional möglich (6 Stück ) – das haben nicht alle Internetradios zu bieten. Klinken-Eingang und -Ausgang (für Kopfhörer) sind vorhanden, eine LAN-Buchse fehlt aber.

Die Bedienungsanleitung des Roberts Stream 218 (PDF) ist mit 72 Seiten recht umfangreich – es handelt sich nun mal um ein vielseitiges Gerät mit einer Menge an Funktionen. Bei der Soundqualität ist guter Durchschnitt angesagt, aber sicherlich kein klanglicher Höhenflug. Laut Stiftung Warentest klang keines der Geräte sehr gut, sondern „weniger brillant und vollwertig als ähnlich teure WLAN- oder Bluetooth-Boxen“.

Vorteile:

Vielseitig und gut ausgestattet

Gute Verarbeitungsqualität

Nachteile:

UKW-Empfang könnte besser sein

Bestseller bei Amazon: Medion P85289 Internetradio

Medion P85289 Internetradio mit DAB+, WLAN, UKW, Spotify Connect, Amazon Music, DLNA, USB * Jetzt ab 99,99 € bei Amazon Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 3.4.2020 11:06 Uhr

Bei Amazon ist eine ständig aktualisierte zu finden. Darin seit geraumer Zeit auf einem der vorderen Plätze zu finden ist das . Die Marke Medion ist hierzulande vor allem als Hersteller des legendären „Aldi-PCs“ bekannt.

Auch hier ist die Ausstattungsliste lang. Einige Highlights: Speichermedien können per USB oder auch per RJ-45-Anschluss verbunden werden. Kopfhörer-Anschluss und AUX-In sind ebenso vorhanden. Was fehlt, sind Bluetooth und ein optionaler Batteriebetrieb. Die Kundenbewertungen bei Amazon sind weitestgehend positiv, das Medion P85289 empfiehlt sich als zeitgemäßes Küchenradio. Kritik gibt’s vereinzelt am Klang, der vor allem im Bassbereich nicht jeden Nutzer überzeugen kann. Bei der dazugehörigen Smartphone-App „Medion LifeStream 2“ muss der Hersteller noch nachbessern, hier sind die Bewertungen im Google Play Store und Apple App Store aktuell unterdurchschnittlich.

Vorteile:

Viele Funktionen für einen fairen Preis

LAN-Anschluss vorhanden

Nachteile:

Dazugehörige Handy-App hat schlechte Bewertungen

Lautstärkeregelung etwas grob abgestuft

Der beste Klang: Teufel 3sixty Internetradio

Teufel Radio 3sixty mit Bluetooth, DAB+, Internet Radio * Jetzt ab 279,99 € bei Amazon Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 3.4.2020 11:06 Uhr

Viele Internetradios klingen zu dünn oder zu dumpf – das Teufel 3sixty Internetradio überzeugt hingegen mit einem für das Gehäuseformat überraschend satten Sound, der sogar rundum abgestrahlt wird (360-Grad-Klang, daher auch der Name „3sixty“). Der Berliner Hersteller Teufel ist im Bereich der Bluetooth-Lautsprecher eine anerkannte Größe: Modelle wie der Rockster Go konnten uns im Test überzeugen. Der Boomster ist schon seit langem unsere Klangreferenz, gegen die sich andere Boxen beweisen müssen.

Bei der Stiftung Warentest (Ausgabe 07/2018) schnitt das Teufel 3sixty Internetradio mit der Gesamtnote „gut“ (2,5) ab. Es lieferte von allen Teilnehmern die beste Klangqualität ab. Abzüge gabs für den schwächelnden UKW-Radioempfang, dafür sind DAB+ und Internetradio in Ordnung. Die Leistungsaufnahme im Standby ist mit 0,9 Watt übrigens etwas höher als bei den meisten anderen WLAN-Radios.

Die hervorragend: Das Teufel 3sixty Internetradio wird nicht nur für den guten Sound, sondern auch die Vielzahl der möglichen Quellen (DAB+, WLAN, UKW, Bluetooth, AUX, USB) gelobt. In einem Kritikpunkt sind sich Kunden und Fachpresse einig: Das einfarbige Display wirkt veraltet, hier hätte der Hersteller lieber etwas besseres einbauen sollen.

Vorteile:

Guter 360-Grad-Sound, kann sogar eine kleine Stereoanlage ersetzen

Nachteile:

Das Monochrom-Display wirkt technisch veraltet

Keine Kopfhörerbuchse, keine Fernbedienung

MediaMarkt-Bestseller mit CD: TechniSat DigitRadio 361 CD IR

Technisat 361 CD IR Internetradio * Jetzt ab 189,00 € bei Amazon Ähnliches Angebot bei MediaMarkt Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 3.4.2020 11:07 Uhr

In der Internetradio-Topseller-Liste von MediaMarkt haben wir das TechniSat DigitRadio 361 CD IR für 250 Euro entdeckt. Seine wichtigste Besonderheit ist das integrierte CD-Laufwerk für Musik-CDs. Auch das TechniSat DigitRadio 361 CD IR geht mit UKW, DAB+, WLAN, Bluetooth, USB, LAN, AUX IN und Kopfhöreranschluss als Ausstattungswunder durch – einen guten Überblick verschafft das Herstellervideo:

Die sind etwas durchmischt: Kritik bekommt es für das altbackende Design und das ebenso wie beim Teufel 3sixty nicht mehr zeitgemäß wirkende Monochrom-Display. Der Sound geht in Ordnung und auch das Preis-Leistungs-Verhältnis wird als gut eingestuft. Wer ein allgemein höherwertiges CD-Internetradio sucht, wird deutlich mehr Geld ausgeben müssen: Etwa für das Sangean Revery R6 (ca. 400 Euro) mit Farbdisplay, das sich im Magazin „Digital Fernsehen“ (Ausgabe 09/2019, auch erhältlich bei Readly) die Note „sehr gut“ verdiente.

Vorteile:

CD-Laufwerk vorhanden

Insgesamt gute Preis-Leistungs-Verhältnis in Anbetracht der Ausstattung

Nachteile:

Das Monochrom-Display wirkt technisch veraltet

Einrichtung und Bedienung erfordern eine gewisse Einarbeitungszeit

WLAN-/Internet-Radio: Was man vor dem Kauf wissen sollte

WLAN-Radio, Internetradio, IP-Radio: Was ist das eigentlich?

Das WLAN-Radio ist ein eigenständiges Gerät, welches über das Internet auf tausende Radiosender und Podcasts zugreifen kann und oft auch weitere Quellen unterstützt oder erweitert werden kann. Für den Empfang wird somit kein zusätzlicher Computer oder ein Smartphone benötigt. WLAN-, Internet- bzw. IP-Radios sind dabei von sogenannten Digitalradios zu unterscheiden. Viele WLAN-Radios unterstützen ebenfalls digitale Radiosender (DAB+), Digitalradios haben jedoch keinen Internetzugriff und können somit keine Radiosender aus dem Netz empfangen. Abseits vom Formfaktor und der Qualität unterscheiden sich die Geräte aber vor allem im Funktionsumfang: So unterstützen verschiedene WLAN-Radios neben den Radiosendern übers Internet auch weitere Formate und Geräte.

Begriffe WLAN-Radio: Formate, Anschlüsse & Weiteres

Bluetooth:

Über Bluetooth kann man weitere Bluetooth-fähige Geräte (Smartphone, Tablet etc.) kabellos mit einigen WLAN-Radios verbinden und darüber – wie bei einem Bluetooth-Lautsprecher oder -Kopfhörer – Musik, Nachrichten und Podcasts abspielen.

DAB+:

Wenn das WLAN-Radio DAB+ unterstützt, bedeutet dies, dass man auch die digitalen Radiosender empfangen kann. DAB steht dabei für Digital Audio Broadcasting.

DLNA:

Die Digital Living Network Alliance (DLNA) hat eine Reihe an Standards und Protokollen entwickelt, mit denen Geräte ihre Inhalte ohne größere Konfiguration untereinander verstehen. Wenn das WLAN-Radio DLNA unterstützt, kann man freigegebene Musik- und Audio-Dateien vom Computer oder NAS-Server wiedergeben.

Klinke:

Ein Klinkenanschluss (AUX-In) erlaubt es, auch andere Wiedergabequellen (Smartphone, MP3-Player, CD-Spieler etc.) per Kabel an das Radio anzuschließen und dieses als Lautsprecher zu nutzen.

AmazonBasics Aux-Kabel, Stereo-Audiokabel, 3,5 mm-Klinkenstecker * Jetzt ab 6,49 € bei Amazon Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 3.4.2020 11:06 Uhr

Spotify Connect:

Bei Spotify Connect handelt es sich nicht um die komplette Spotify-Software, sondern eine Zusatzfunktion. Man benötigt weiterhin ein Gerät mit installierter Spotify-App (Smartphone, Computer etc.) als „Fernbedienung“, um die Inhalte auszuwählen und steuern zu können. Das Internet-Radio spielt sie dann ab.

UKW:

Wenn das WLAN-Radio UKW unterstützt, bedeutet dies, dass man auch die ganz gewöhnlichen Radiosender in der Nähe empfangen kann. UKW steht dabei für Ultrakurzwelle und wird im Rundfunkbereich fälschlicherweise häufig auch synonym mit FM (Frequenzmodulation) verwendet.