Geboren am 24. Juli 1939, war Amelia Mary Earhart eine US-amerikanische Flugpionierin und Frauenrechtlerin. Earhart erlangte vor allem durch ihren 20-stündigen Flug am 17. und 18. Juni 1928 internationale Bekanntheit: Sie war die erste Frau, die den Atlantik in einem Nonstop-Flug überquerte. Earhart wurde als Heldin gefeiert und erhielt mehr Beachtung als der eigentliche Pilot. Trotzdem betonte sie immer wieder, dass an Frauen keine anderen Maßstäbe angelegt werden sollten als an Männer. Kurz vor ihrem 40. Geburtstag wollte sie als erster Mensch den Äquator umrunden, verschwand jedoch spurlos.