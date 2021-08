Das Internet-Slangwort „cringe“ ist mittlerweile auch im normalen deutschen Sprachgebrauch angelangt – und könnte sogar das Jugendwort 2021 werden. Was die Bedeutung hinter cringe, cring(e)y, cringeworthy und weiteren Varianten des Begriffs ist, erklären wir euch hier auf GIGA.

Bedeutung & Übersetzung

Die wortwörtliche Übersetzung für den englischen Begriff „cringe“ ist „zusammenzucken“ beziehungsweise „erschaudern“. „To cringe at something“ bedeutet auf Deutsch übersetzt „etwas höchst peinlich finden“.

Zwar gibt es für das deutsche Wort „fremdschämen“ keine direkte englische Übersetzung, „cringe“ und „cringy“ kommen dem aber schon sehr nah. Eine Person oder Sache ist also so peinlich, dass man sich selbst dafür schämt oder peinlich berührt ist, obwohl man gar keine direkte Verbindung dazu hat.

Meistens ist den Personen dahinter gar nicht bewusst, dass das, was sie gerade tun, „cringy“ oder „cringeworthy“ ist. Man möchte dann am liebsten an deren Stelle im Boden versinken. Teilweise sind Filme und Videos aus humoristischen oder kritischen Gründen aber auch absichtlich „cringy“, um das Gefühl von Fremdscham auszulösen. Ein gutes Beispiel dafür ist die Serie „jerks“.

Wer das Wort nur vom Hören her kennt, weiß nicht unbedingt, dass es ein englisches Wort ist. Deswegen – oder um absichtlich „cringy“ zu sein – liest man in letzter Zeit häufiger die denglischen Schreibweisen: krinsch, grinch oder crinch. Letzere Form wird dabei aber auch im Englischen als Dialektschreibweise und Jugendslang-Abwandlung von „cringe“ verwendet.

„Cringe“ und weitere Begriffe des aktuellen Netzjargons erklären wir euch in folgendem Video:

Beispiele für die Verwendung

Die Mutter eines Freundes versucht cool zu sein und benutzt Begriffe wie „lit“, „fly“ und „on fleek“.

Freund: „Cringe pur! Deine Mutter sollte sich wirklich mal ihrem Alter entsprechend verhalten, bruh.“

Jemand teilt ein selbst geschriebenes Entschuldigungs-Gedicht öffentlich auf Facebook.

Kommentar: „Stopp! Sowas kannst du doch nicht posten, das ist super cringey!“

Person A: „Was läuft hier denn für Musik? Ist das Modern Talking?!“

Person B: „Selbst wenn das ironisch gemeint ist, ist das einfach absolut cringeworthy.“

Wahl zum Jugendwort 2021

Wie jedes Jahr, wird auch 2021 vom Langenscheidt-Verlag das Jugendwort des Jahres gekürt. Seit letztem Jahr geschieht das ganze aber nicht mehr über eine Jury, sondern über freie Vorschläge und Online-Abstimmungen, sodass das Jugendwort möglichst nah an der wirklichen Sprachwelt von Jugendlichen liegt. Und so hat es nun „cringe“ neben Wörtern wie „sheesh“, „sus“ und „Digga“ in die Top 10 und somit in das Semi-Finale für die Wahl zum Jugendwort 2021 geschafft.

