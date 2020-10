Immer mehr Abkürzungen gelangen aus dem Englischen in den Sprachgebrauch auf sozialen Netzwerken, in Messengern und Chats. Auch das Akronym „hmu“ stammt aus dem englischen Sprachraum. Hier auf GIGA erfahrt ihr die Bedeutung der Chat-Abkürzung und was „hmu“ außerdem noch bedeuten kann.

Eine besonders neue Abkürzung ist „hmu“ nicht. Eigentlich stammt sie sogar noch aus den Anfangszeiten der Internet-Kommunikation – aber vielleicht ist sie auch gerade deswegen nicht jedem bekannt.

Wer einen schnellen Auffrisch-Kurs für das Thema Netzjargon benötigt, findet in folgendem Video einige typische Begriffe aus den sozialen Netzwerken, Chats & Co:

Bedeutung & Übersetzung von „hmu“

Die Abkürzung „hmu“ stammt noch aus den Zeiten, in denen Instant-Messaging-Dienste wie ICQ oder der AOL Instant Messenger (AIM) schwer in Mode waren.

Das Akronym steht dabei für „hit me up“, was übersetzt soviel wie „ruf mich an“ beziehungsweise „kontaktier mich“ bedeutet. Je nach Kontext kann es darum gehen, dass man angerufen werden möchte oder eben allgemein Kommunikation wünscht. Wer jemandem die Abkürzung „hmu“ schickt, möchte sich mit der Person einfach in irgendeiner Form unterhalten (Messenger, Telefon, Privat).

Beispiele zur Verwendung von „hmu“

Person A: „hmu“

Person B: „In einer halbe Stunde, ok? Bin noch unterwegs.“

Status auf Facebook: „Mir ist langweilig... ingendwer hmu?“

Tweet von Person A: „ ... und deswegen werden wir demnächst komplett auf X umstellen.“

Antwort von Person B: „Wenn ihr dabei Hilfe braucht, hmu.“

Hold my unicorn? Eine weitere Bedeutung von „hmu“

Mit dem Eintrag des Urban-Dictionary-Nutzers UnicornLover238 wurde eine zweite Bedeutung der bekannten Chat-Abkürzung populär. Demnach soll „hmu“ die Abkürzung für „hold my unicorn“, also „halt mal mein Einhorn“ sein.

Zeitweise hatte die Beschreibung auf dem Online-Wörterbuch für Slang und Umgangssprachen sogar mehr Votes, als die eigentliche Bedeutung. Der Spruch „Hold my unicorn“ wurde so zum Internet-Meme und reiht sich zu den vielen Variationen des „Hold my ...“-Memes ein.

