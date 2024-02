Was heißt „ELI5“ auf Deutsch? Bedeutung der Abkürzung

Die Abkürzung „ELI5“ hat es mittlerweile aus dem Internet in den normalen Sprachgebrauch geschafft. Was es mit der Abkürzung „ELI5“ auf sich hat, erklären wir hier.

Social Media: Abkürzungen, Memes & Emojis Facts

Überwiegend wird die Abkürzung „ELI5“ auf Reddit genutzt, wo sie auch ihren Ursprung hat. Mittlerweile findet man das Akronym aber auch in anderen Foren, auf sozialen Plattformen wie Facebook oder X, in privaten Chats in und teilweise sogar in der gesprochenen Alltagssprache.

Anzeige

Was bedeutet „ELI5“?

Die Abkürzung „ELI5“ stammt aus dem Englischen und steht für „Explain Like I‘m 5“. Auf Deutsch übersetzt also: „Erklär es mir, als wäre ich 5 (Jahre alt)“ oder „Erklär mir das, als wäre ich ein 5-jähriger“. Es wird also um eine Erklärung gebeten, die – im übertragenen Sinne – auch Kinder verstehen würden.

Anzeige

Im Grunde kann „ELI5“ vor oder hinter jede Frage gesetzt werden, um den Antwortenden klar zu machen, dass man selbst als Fragensteller kein tieferes Wissen oder Erfahrung in dem Thema besitzt und eine einfache aber möglichst vollständige Erläuterung haben möchte.

Noch mehr typische Netzabkürzungen und -begriffe erklären wir euch in folgendem Video:

Die meist genutzten Chat-Abkürzungen und ihre Bedeutung Abonniere uns

auf YouTube

Erklärung zu „ELI5“

Bei der Beantwortung von „ELI5“-Fragen sollen besonders Fachkundige angesprochen werden, die ein komplexes Thema möglichst verständlich herunterbrechen können. Natürlich kann man „ELI5“ auch für einfache Fragen verwenden, hauptsächlich werden aber kompliziertere Themen mit der Abkürzung markiert.

Anzeige

Die Fragen können dabei aus jedem wissenschaftlichen wie unwissenschaftlichen Bereich kommen: Egal, ob Technik, Medizin, Politik, Religion, Kunst, Gesundheit, Sport, Ernährung oder jedes weitere Themengebiet. Hauptsache ist nur, dass es in diesem Bereich Experten gibt. Im Idealfall könne diese dann ihr Fachwissen über das Thema möglichst allgemeinverständlich zusammenfassen und somit entweder einen Einstieg in das komplexe Thema geben oder durch einen Vergleich eine ausreichende Erklärung für das Grundprinzip geben.

Typische „ELI5“-Fragen:

Zweitsprache Netzjargon: Was bedeuten diese Chat-Abkürzungen?

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.