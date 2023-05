Stefan Raab hat besonders in den Anfangstagen von TV Total zahlreiche unbekannte Gesichter aus dem Fernsehen zu kurzzeitigem Ruhm verholfen, darunter etwa Dieter Bürgy aus einer Kalk-Tabs-Werbung. Auch der Berliner „Atze“ Playboy 51 verdankt seinen Ruhm dem Auftritt bei TV Total. Was macht er heute?

Bereits Ende der 90er Jahre hatte Tanju Çalıkıran, so sein bürgerlicher Name, zahlreiche Auftritte in den damals weit verbreiteten täglichen Talk-Shows. Sein Auftritt bei TV Total liegt mittlerweile über 15 Jahre zurück. Auch danach war der Reinickendorfer im TV präsent, mittlerweile ist es um den Entertainer aber ruhiger geworden.

Playboy 51 online und im TV heute

Von 2010 bis 2019 war Playboy 51 in seiner wöchentlichen Online-Show 51TV auf dem Portal „Ustream“ zu sehen. Die Online-Liveshow lief regelmäßig Sonntagabends ab 20 Uhr. Im Anschluss an den 51TV-Live-Stream konnte die neueste Folge bei YouTube gestreamt werden. Zunächst arbeitete Playboy 51 für die Sendung mit seinem langjährigen Kumpel Fiko, 2012 trennten sich die Wege aber. Danach machte P51 die Sendung alleine weiter. Playboy 51 hatte zudem zahlreiche Gastauftritte in Musikclips bekannter Hip Hop- und Pop-Stars, zum Beispiel bei den Atzen, Die Sekte, Alpa Gun und mehr.

Weiterhin war Playboy 51 aus Reinickendorf in vier Musik-Singles als Interpret zu hören, dreimal mit DJ Desue an seiner Seite.

P 51 - 51 (Single, mit DJ Desue)

Playboy 51 - Nur die Weibaz (Single, mit DJ Desue)

Playboy 51 feat. Fiko - Eine für dich, eine für mich (Single, mit DJ Desue)

Nazar & Raf Camora feat. Playboy 51 - Sagol

Auch im Video zum Song „Hamdullah“ von Sido spielte Playboy 51 eine Rolle.

Playboy 51-Videos online ansehen

Die „51“ im Namen leitet sich von der Nummerierung für den alten Berliner Postzustellbezirk in Reinickendorf ab. Weiterhin war Calikiran in diversen Doku-Soaps bei RTL II zu sehen. Bei Myspass könnt ihr euch noch einmal die Clips von Playboy 51 bei TV Total im Video ansehen, darunter seinen Auftritt in der Talkshow von Peter Imhof.

So geht es Playboy 51 aktuell

Inzwischen ist es um den Kult-Star ruhig geworden. In TV-Shows tritt er nicht mehr auf. Seinen Instagram-Auftritt, bei dem es immer wieder aktuelle Bilder aus seinem Privatleben gab, hat Playboy 51 inzwischen geschlossen. In seinem Twitch-Kanal passiert aktuelle auch nicht viel. Im letzten Jahr zeigte er sich noch einmal bei RTL vor der Kamera. Dort gestand er, seit Jahren kein Date mehr gehabt zu haben. Zudem erfährt man dort etwas mehr aus seinem Privatleben. Die wilden Zeiten scheinen jedoch für den Reinickendorfer vorbei zu sein (zum Beitrag bei RTL). Den Beitrag von RTL mit Playboy 51 könnt ihr hier im Video ansehen:

