Und noch ein Singleplayer-Spiel hat es in die Liste der meist gespielten Games geschafft. Und das obwohl es Publisher gibt, die stetig behaupten, dass Singleplayer-Games am Sterben oder gar schon tot seien. Darüber kann Naughty Dog wohl nur lachen, denn immerhin haben 24,7 Millionen Menschen The Last of Us: Remastered gezockt – und das nur auf der PS4! Während das Spiel auf der PS4 auf Platz 11 landet, nimmt es mit den PS3-Zahlen sogar Platz 9 der Liste ein. Dann verzeichnet es ganze 38,2 Millionen Spieler.

The Last of Us Remastered im PlayStation Store *