Castlevania Staffel 3: Alle 10 Folgen ab sofort im Stream (Netflix) + Epiosdenguide & Trailer

Die dritte Staffel von „Castlevania“ bekam nur wenige Tage nach der Veröffentlichung der zweiten Staffel des Vampir-Epos grünes Licht von Netflix. Ab sofort könnt ihr die neuen Folgen der wahrscheinlich besten Videospiel-Adaptionen auf dem Streamingdienst sehen. Den Episodenguide und alles weitere Wissenswerte zu „Castlevania“ Staffel 3 erfahrt ihr hier auf GIGA.

Ab dem 05. März 2020 ist die neue Staffel von „Castlevania“ auf Netflix zu sehen. Während Isaac auf der Suche nach Hector ist, Belmont und Sypha sich in einem unheimlichen Städtchen niederlassen, scheint Alucard in seiner Einsamkeit neue Wege zu bestreiten. Die Gefahr für die Menschheit ist nicht vorbei.

Episodenguide – „Castlevania“ S3

Was Folgen angeht, hat Netflix die dritte Staffel nochmals aufgestockt. So besteht Staffel 3 von „Castlevania“ diesmal aus insgesamt 10 Episoden.

Folge Deutscher Titel Originaltitel Laufzeit 1 (13) Gepriesen seien eure kleinen toten Herzen Bless Your Dead Little Hearts 27 Min. Alucard gewöhnt sich an die neue Einsamkeit. Belmont und Sypha kommen in ein ungewöhnliches und unheimliches Städtchen. Carmilla bringt eine Überraschung mit nach Hause. 2 (14) Die Genesung meines Herzens The Reparation of My Heart 30 Min. Isaac erhält bei seiner Suche nach Hector überraschend Hilfe. Carmilla plant einen Landraub. Alucard trifft auf zwei Fans. 3 (15) Ermittler Investigators 28 Min. Belmont und Sypha wollen Lindenfeld verlassen. Isaac und der Captain diskutieren über den Wert der Menschheit. Hector versucht, Lenore besser zu ergründen. 4 (16) Ich habe einen Plan I Hava a Scheme 31 Min. Zumi und Takka erzählen Alucard von ihrer Vergangenheit. Saint Germain verschafft sich Zutritt zum Kloster. Isaac wird in Genua kühl empfangen. 5 (17) Zivilisiert und vornehm A Seal of Civilisation and Refinement 22 Min. Belmont und der Richter entdecken ein rätselhaftes Symbol. Saint Germains Schatzsuche ist vorzeitig zu Ende. Alucards Bindung zu Zumi und Takka vertieft sich. 6 (18) In einem schönen Traum The Good Dream 23 Min. Lenore gewinnt in der gemeinsamen Zeit mit Hector allmählich dessen Vertrauen. Saint Germain hat einen vielsagenden Albtraum über den unendlichen Korridor. 7 (19) Schlimmeres als Verrat Worse Things Than Betrayal 25 Min. Saint German macht beunruhigende Entdeckungen und Isaac muss sich auf ein Kräftemessen gefasst machen. Belmont und Sypha unterziehen einen Mönch einem aggressiven Verhör. 8 (20) Was die Nacht bringt What the Night Brings 25 Min. Irgendetwas lebt im Keller des Klosters. Für Belmont und Sypha ist Eile geboten. Lenore erzählt Hector von Carmillas Plänen. 9 (21) Die Ernte The Harvest 25 Min. Bei Nachteinbruch bricht in Lindenfeld die Hölle los. Isaac lernt den Magier kennen. Hector leistet einen Eid. Zumi und Takka schreiten zur Tat. 10 (22) Lasst alle Hoffnung fahren Abandon All Hope 28 Min. Das Portal zur Hölle ist geöffnet. Trevor und Sypha müssen einen Angriff abwehren. Der Richter hinterlässt ein unschönes Vermächtnis. Hector erfährt von seinem Schicksal.

Quelle: Netflix

Castlevania: Staffel 3 offiziell bestätigt

Natürlich hofften alle darauf, dass eine dritte Staffel von „Castlevania“ von Netflix bestellt wird. Showrunner Adi Shankar war anscheinend sogar so von seiner Serie überzeugt, dass er bereits mit Arbeiten an der dritten Staffel vor der Bestätigung seitens Netflix gearbeitet hat. So hatten die Kollegen von DigitalSpy im Interview mit Trevor-Belmont-Sprecher, Richard Armitrage, bereits im Juni 2018 herausgefunden, dass demnächst die Aufnahmen zur dritten Staffel starten sollen.

This is so amazing. Netflix is the best. — Adi Shankar (@adishankarbrand) 31. Oktober 2018

Mit dem obenstehenden, durchaus euphorischen Tweet kündigte Shankar wenige Tage nach der Veröffentlichtung von Staffel 2 an, dass „Castlevania“ Staffel 3 offiziell von Netflix angefordert wurde:

„‚Castlevania‘ Staffel 3 hat grünes Licht bekommen! Vielen Dank an Netflix und unsere wunderbaren Fans. Das ist ein wahrgewordener Traum. Ich bin so glücklich. Liebe Grüße an alle.“

Wenige Stunden später fügte er noch ein: „Das ist einfach großartig. Netflix ist das Beste.“, hinzu.

