Löst das Rätsel oder ändert die Regeln

Genre: Puzzle, Pixelart

Baba Is You hat etliche Preise alleine für sein simples, originelles und kreatives Gameplay eingeheimst: Im Spiel steuert ihr anfangs Baba, dieses kleine weiße Häschen-Dingens, was ihr auf dem Bild seht? Das Häschen kann Dinge verschieben – den Schlüssel etwa! Es kann allerdings auch den Block mit „You“ verschieben und so die Regeln des ganzen Levels ändern. Euer Ziel ist es stets, zum gelben Fähnchen zu gelangen, wobei ihr zunehmend kreativ werden müsst. Baba Is You gehört zu den originellsten Puzzlern der letzten Jahre, also: Ihr mögt das Genre? Dann greift zu; das Spiel gibt es auf Steam sowie für die Switch.