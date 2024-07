10 Spiele, mit denen ihr auf keinen Fall eure Zeit verschwenden solltet

© Bildquelle: Take 2 Interactive 3 / 11

Metacritic-Wertung: 20/100

Nicht nur in Deutschland feierte die Fernseh-Spielshow „Deal or No Deal“ große Erfolge. Die Serie lief in 38 Ländern, darunter auch in den USA. 2007 wurde ein DS-Spiel mit dem gleichen Namen herausgegeben, welches bei den Kritikern jedoch alles andere als gut ankam. Zu dröge, zu langweilig soll das DS-Spiel gewesen sein. No Deal also für diesen „DS-Klassiker“.