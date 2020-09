11 faszinierende Spieler, die sich in GTA Online herumtreiben

ÜBERSCHRIFT

Jasmin Peukert

Ihr Name ist Melody. Sie wuchs bei ihrer Mutter auf, immer gut gehütet. Sie hatte eine glückliche Kindheit, obwohl sie und ihre Mutter stetig mit Geldsorgen zu kämpfen hatten. Um ihren Vater wurde immer ein Geheimnis gemacht, doch als sie 22 Jahre alt wurde, erfuhr sie, dass sie die Erbin eines großen Unternehmens in Los Santos ist. Sie hatte damit zu kämpfen, sich in ihrer neuen Position Respekt zu verschaffen, dank ihres Geschäftssinnes und dank ihres großen Herzens konnte sie aber schnell in ihre Rolle hineinwachsen. Monate später war sie dazu in der Lage, ihrer Mutter und sich einen neuen Lebensstandard zu ermöglichen und verbringt in ihrer Freizeit gerne Zeit am Strand.