12 Amazon-Geräte, die ihr schon vor dem Prime Day zu Rekordpreisen bekommt

4 / 13

Anzeige

Genießt mit dem integrierten Fire TV OS eure Lieblingsfilme und Sendungen in Apps wie Amazon Prime Video, Netflix und YouTube. Denn das HDR Bright Panel Plus und der HXC Prozessor des LED-Smart-TVs sorgen für gestochen scharfe und farbenfrohe Bilder. Mit Alexa ist alles per Sprache steuerbar.