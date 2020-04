Die meisten heimischen Händler haben es zur Zeit wirklich nicht leicht. Manche Buchhandlungen, Blumenläden, Restaurants etc., die ihre Räumlichkeiten nicht öffnen dürfen, haben sich schnell umgestellt und versuchen, sich mit einem Lieferservice über Wasser zu halten. Wer seine Lieblingsläden unterstützen möchte, schaue auf deren Webseite nach den aktuellen Einkaufsmöglichkeiten (manche Städte bieten Übersichtsseiten, wie zum Beispiel Bamberg). So kann das Ostergeschenk – ob als Ware oder in Form eines Gutscheins – nicht nur für den Beschenkten eine Freude sein, sondern auch für den Händler.

Zum Schluss darf natürlich der Klassiker nicht fehlen: