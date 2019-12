Zur News

Death Stranding wurde schließlich an unseren Strand gespült, und das mit etlichen (sich zum Teil widersprechenden) Reviews im Gepäck, die das Mysterium um Kojimas neues Spiel irgendwie noch weiter anfachen. Kein Wunder also, dass einige es am liebsten vor allen anderen spielen wollten – ob das allerdings ein Strafgeld in Höhe von 14.000 Euro wert war?