15 Pokémon-Tattoos, die lieber unter Pokébällen versteckt werden sollten

Wenn man aufrundet, gibt es bereits rund 1000 Pokémon, die uns seit Jahren auf Trab halten und uns in Form von Anime, Filmen, Spielen, Sammelkarten und mehr bei Laune halten. Manche davon sind supersüß, andere nicht so – doch von Tätowierern so verunstaltet zu werden, hat keines davon verdient.