15 Spiele, die ihr schon seit Jahren vor euch her schiebt

The Witcher 3: Von den meisten von euch genannt und auch bei uns in der Redaktion ein heißes Eisen – Chefredakteur Claudio schiebt sogar die komplette Trilogie vor sich her! Auch die DLCs Blood and Wine und Heart of Stone stauben in vielen Regalen langsam an. Es ist aber auch schwer, sich für ein so umfangreiches Spiel ausreichend Zeit zu nehmen ... Unser Leser Steven Fehlau schreibt:

„ Fürs Hauptspiel habe ich ein Jahr gebraucht weil ich alles entdecken wollte und jedes Buch gelesen habe ... gleiches nun mit den Add Ons. Jedoch fehlt einfach die Zeit und nur mal eine Stunde anwerfen lohnt einfach nicht“