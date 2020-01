Prost Neujahr! Mit 2020 bricht ein neues Jahrzehnt der Spielegeschichte an und wir dürfen uns über viele neue Spiele und eine neue Konsolengeneration freuen. Aber mit welchen Spiele-Titeln sind wir eigentlich in diese Dekade gestartet? Wir zeigen euch die besten Spiele aus dem Jahr 2010 – kaum zu glauben, dass das schon so lange her ist …

A blast to the past: Redakteur Johannes lässt die letzten 10 Gaming-Jahre Revue passieren:

Fortnite, VR und Lootboxen: Mein Fazit nach 10 Jahren Gaming