Wer seinen alten Kram versilbern will, stellt sein Zeug in der Regel auf eBay Kleinanzeigen online. Und warum auch nicht? Binnen weniger Minuten ist eine passende Anzeige erstellt und erreicht in kurzer Zeit unfassbar viele Leute. Also Fotos knipsen, knackige Beschreibung überlegen und schon kann es losgehen!

Doch wer Produkte und Dienstleistungen bei eBay Kleinanzeigen verkaufen will, sollte darauf achten, dass die Sachen nicht auf der famosen „Blacklist“ des Anzeigen-Portals stehen. Folgende 19 Dinge dürft ihr nicht auf eBay Kleinanzeigen zum Verkauf anbieten: