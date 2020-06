„Mit Schmackes“ macht man heute viel. Sei es einen Nagel in die Wand hauen oder etwas gut würzen. Ursprünglich steht das Wort Schmackes allerdings für Hiebe und Schläge. Wenn früher jemand Schmackes bekommen hat, hat er also ordentlich was drauf bekommen.

Es kann aber auch einfach für einen großen Kraftaufwand stehen.