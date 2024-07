9 Pokémon-Szenen, die eiskalt geschnitten wurden

© Bildquelle: Game Freak, OLM 4 / 11

Anzeige

Rossana ist ein Pokémon der ersten Generation, welches ursprünglich eine pechschwarze Haut haben sollte. In Verbindung mit den großen pinken Lippen und seinem menschlichen Aussehen, hätte dies in den USA an Blackfacing erinnert.

Als „Blackface“ werden rassistische Karikaturen schwarzer Personen bezeichnet. Aufgrund der amerikanischen Vorgeschichte wurde Rossanas Haut lila umgefärbt.