Mit Pony, ohne Pony? Lang, kurz? Verwuschelt? Die Wahl einer neuen Frisur in Animal Crossing: New Horizons ist fast so essentiell, wie die Wahl eures Inselnamens. Im Vergleich zu diesem könnt ihr eure Haare zumindest im Verlauf nach euren Vorlieben verändern, ja sogar neue Frisuren freischalten. Das jedoch ist erst möglich, wenn ihr einen speziellen Gegenstand euer Eigen nennt.

Frisuren in Animal Crossing: New Horizons verändern

Das Ändern der Frisuren ist nicht ab Tag 1 möglich. Dreimal dürft ihr raten, welches Item ihr dafür benötigt. Na? Einen Spiegel natürlich! Irgendeiner reicht. Ob ihr ihn an der Werkbank herstellt, oder einen kauft, sobald er angeboten wird, ist egal. Vielleicht habt ihr sogar Glück und erhaltet einen von euren Bewohnern geschenkt. Möchtet ihr einen Spiegel craften, braucht ihr natürlich die passende Anleitung. Früher oder später werdet ihr eine bekommen, habt Geduld.

So könnt ihr neue Frisuren freischalten

Genau wie im echten Leben sind Haare in Animal Crossing: New Horizons total wichtig. Nicht nur, dass ihr anfangs aus einer bestimmten Anzahl an Frisuren und Farben wählen könnt, ihr habt sogar die Möglichkeit eure Auswahl im Verlauf des Spiels zu erweitern. Nachdem ihr nämlich die Umsiedlungsgebühr von 5000 Nook-Meilen an Tom Nook zurückgezahlt habt, könnt ihr am Automaten über „Nook-Meilen einlösen“ neue Frisuren kaufen. Dort findet ihr drei Pakete, die ihr euch Stück für Stück kaufen könnt.

Die 8 coolsten Frisuren

Die 8 poppigsten Frisuren

Die 8 schicksten Haarfarben

Die Frisuren-Pakete liegen dabei bei 2400 und die Farben bei 3000 Nook-Meilen. Im Folgenden haben wir für euch alle Frisuren aufgelistet. Außerdem könnt ihr in den Screenshots ebenfalls erkennen, welche Farben auf euch in dem Haarfarben-Paket warten.

Alle Frisuren, die es gibt