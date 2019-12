Eines der wahrscheinlich wichtigsten Themen des MWC 2019 war ganz klar 5G. Der neue Mobilfunkstandard wurde als eche Revolution vorgestellt und auf den ersten Blick scheint das auch zu stimmen. Immerhin bietet die neue Technologie nicht nur deutlich höhere Datenraten, sondern auch stark reduzierte Latenzzeiten.

Gleichzeitig steckt die Technik hierzulande noch in den Kinderschuhen. Die Orte, an denen man bislang 5G empfangen kann, kann man gefühlt an einer Hand abzählen, der Akkuverbrauch des Smartphones steigt durch die 5G-Nutzung stark an und bereits kleine Hindernisse wie der eigene Körper können dazu führen, dass die Verbindung abbricht.

Trotzdem wird der neue Mobilfunkstandard in den kommenden Jahren das bestimmende Thema für die Provider sein.