Aeron von Herman Miller: Mal ehrlich: Steht dein Stuhl in der ständigen Ausstellung des Museum of Modern Art (MoMA)? Nein? Du solltest dich schämen. Immerhin findet sich dort auch eine Vielzahl von Apple-Gerätschaften, da sollte es an der adäquaten Sitzgelegenheit nicht fehlen. Unsere Empfehlung: Der Aeron Stuhl aus dem Traditionshaus Herman Miller. Der ist nicht nur ein Museumsstück, sondern einer der besten Bürostühle, die es zu kaufen gibt. Der Preis: Je nach Ausstattung auch schon mal so viel wie ein MacBook – auf dem sitzt es sich aber deutlich schlechter.

Aeron Chair im Preisvergleich (Idealo) *