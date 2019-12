Armbänder für Apple Watch 4 und 5 – aber auch Series 1, 2 und 3

Eine Vorbemerkung zur Kompatibilität: Auch wenn Apple mit der Apple Watch 4 viel geändert hat, ist die Größe des Anschlusses gleich geblieben. Armbänder für die Apple Watch 3 können also für die Apple Watch 5 verwendet werden und umgekehrt.

Die Apple Watch gibt es aber seit der ersten Generation in zwei Größen, und die Armbandbreite ist für beide Modelle unterschiedlich. An die kleine Apple Watch (also 38 Millimeter oder 40 Millimeter) passen die schmalen Armbänder, an die großen Modelle (42 Millimeter und 44 Millimeter) passen die breiteren Armbänder. Darauf ist beim Kauf zu achten. Die meisten Armbänder gibt es in beiden Größen. In den folgenden Fotos seht ihr das 40-Millimeter-Modell.

Das Armband wechselt man ganz einfach, indem man auf der Rückseite der Uhr die Verriegelung eindrückt und dann das Armband seitlich herausschiebt. Nun aber endlich zu empfehlenswerten Modellen: