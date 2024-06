CoD, Mario Kart und mehr: In diesen 9 Spielen wärt ihr selbst euer schlimmster Feind

1 / 10

Anzeige

Einige Games bringen eine Seite an euch hervor, die euch selbst so richtig nerven würde. Zum Glück müsst ihr in diese 9 Spielen nicht gegen euch selbst antreten – es wäre ein Desaster.

Stellt euch das absurdeste Gaming-Duell aller Zeiten vor: Ihr müsstet gegen euch selbst kämpfen! Was wohl dabei herauskommen würde? Unsere Kollegen von spieletipps.de haben ihre Facebook-User in dieses Duell der Duelle geschickt und beeindruckende Ergebnisse mitgebracht.