Das beste Assassin’s Creed? Unser Ranking verrät, welche Teile sich wirklich lohnen

© Ubisoft 11 / 14

Anzeige

Mit Assassin’s Creed 4 – Black Flag wagte Ubisoft ebenfalls ein Experiment und führte euch in die Welt der Piraten. Auch wenn Piraten von den Vorstellungen eines Assassinen abweichen, kam er bei den Spielern verdammt gut an – was unter anderem daran liegen dürfte, dass ihr die weite Welt mit dem eigenen Schiff entdecken konntet.