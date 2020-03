Marina Hänsel spielt Minecraft und Dead By Daylight, um in Kontakt zu bleiben

„Freunde besuchen geht vielleicht nicht – mit ihnen Zeit zu verbringen aber schon. Während ich in Minecraft mit meinen Freunden in eine nette, unkomplizierte Welt verschwinden kann, lenken mich die strategischen Kämpfe in Dead By Daylight wunderbar ab, und das auch noch gemeinsam mit anderen. So ist #WirBleibenZuHause spielend leicht – und das geht tatsächlich ja nicht jedem so. Wir hier in Deutschland haben da echt Glück.“

