Die 13 besten Filme & Serien zum Weltuntergang - äh, zum 2. Lockdown!

Im Netflix-Film „How It Ends“ reist der junge Will nach Chicago, um vom Vater seiner schwangeren Braut die Erlaubnis zu einer Heirat zu bekommen. Nach einem Streit will er zurückfliegen, aber alle Flüge sind gestrichen. Er erreicht seine Freundin nicht mehr und als er mit seinem Schwiegervater in spe (Forest Whitaker) zu ihr fahren will, müssen die beiden feststellen, dass Soldaten alle Straßen gesperrt haben. Es gibt keinerlei Infos, was eigentlich passiert ist, aber eine Gefahr jagt die nächste. Spannend bis zuletzt...