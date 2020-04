Shift halten und den gelben Button drücken – so legt man ein Dock in Slow Motion in das Dock. Dieses Easter Egg war eigentlich gar kein verstecktes Feature: Apple baute es, um die Animation zur Einführung des Docks von OS X zu zeigen. In der Macworld-Keynote von 2000 nutzte Steve Jobs es mit Begeisterung… Dieses Feature ist mittlerweile aus macOS herausgeflogen – weder in macOS Mojave, noch in macOS Sierra konnten wir es finden.

