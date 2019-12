Diesen Spruch einfach und schnell verschicken: Klickt auf den Link, wählt den WhatsApp-Kontakt aus und klickt auf senden (funktioniert nur mit Mobilgeräten).

Das Jahr 2020 steht bereit, erforscht zu werden. Es wird ausgiebig mit Freunden, Familie und Verwandten gefeiert und auf ein glückliches neues Jahr angestoßen. Wenn ihr eure Glückwünsche an eure Geliebten oder Mitmenschen überbringen wollt, mit denen ihr nicht zusammen sein könnt, dann erledigt das einfach per WhatsApp, Facebook oder doch per klassischer SMS. Bei uns findet ihr die besten 34 Silvesterwünsche, die wir finden beziehungsweise schreiben konnten.

Video: So verschickt ihr die Silvestergrüße 2019/20 schnell und einfach über WhatsApp