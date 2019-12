23 Prozent der Community stimmten für Kingdom Heart 3, Link’s Awakening & Super Mario Maker 2

„Eine gleichermaßen lustige wie auch traurige Geschichte, die dich zugleich zurück in die Vergangenheit führt als auch in die Zukunft der Kingdom Hearts-Serie weist. Du begegnest zahlreichen bekannten wie auch neuen Charakteren aus den Disney- und Pixar-Filmen und wirst mit so vielfältigen Aufgaben konfrontiert, dass zu keiner Zeit Langeweile aufkommt.“ – Lisa in ihrem Test zu Kingdom Hearts 3 (8,5/10)

„Gutes Remake eines fantastischen Spiels, das sinnvolle Komfortfunktionen einbaut und mit einer putzigen Grafik aufwartet – einfach traumhaft.“ – Daniel in seinem Test zu The Legend of Zelda: Link’s Awakening (9/10)

„Nie gab es einen ausführlichen Blick hinter die Kulissen der Mario-Reihe. (Fast) alle Werkzeuge, welche die Macher haben, werden in Super Mario Maker 2 auch den Fans zur Verfügung gestellt. Alles, was wir schon immer einmal sehen, testen, spielen wollten, ist jetzt möglich. Wer sich in den Maker-Baukasten richtig hineinkniet, braucht eigentlich nie wieder ein Mario-Spiel kaufen. Mehr Mario geht nicht mehr!“ – Victor in seinem Test zu Super Mario Maker 2 (9/10)

