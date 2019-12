Der Spieler steuert die Spielfigur, durch Wände kann man nicht durchgehen, Lava ist tödlich und wer die Flagge erreicht, gewinnt damit das Level. Derartige Regeln sind in Spielen derart selbstverständlich, dass Baby Is You so manchen Kopf zum rauchen gebracht hat. Denn was, wenn ihr diese Regeln einfach mitten im Spiel manipulieren könnt? Baba Is You ist zurecht eines der besten und originellsten Rätselspiele des Jahres.

Metacritic-Wertung: 87/100